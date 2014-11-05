Pronto, una battery pack che si ricarica in 5 minuti
05/11/2014
Email, gps, navigazione internet e telefonate. La batteria di uno Smartphone specialmente se pesantemente utilizzato ha una possibilità di arrivare ancora carica fino a sera quante ne ha un elefante di entrare in un ascensore. È qui che tipicamente entrano in gioco i battery pack, serbatoi di ricarica aggiuntiva che si collegano allo smartphone tipicamente via USB e forniscono energia supplementare quando la batteria principale è in panne. I battery pack hanno però un problema, ovvero necessitano di tempi lunghi per poter essere ricaricati. Una piena ricarica di un battery pack può durare fino a 12 ore, questo in parte vanifica la loro utilità. Pronto è un battery pack che a differenza dei suoi competitor sfrutta un meccanismo di ricarica superveloce, in 5 minuti si ricarica a sufficienza per poter fornire abbastanza energia per sostituire pienamente la batteria di un iPhone 5. Sostanzialmente se siete a corto di batteria, basta attaccare per soli 5 minuti Pronto ad una qualunque presa di corrente per ottenere nuovamente una batteria pienamente carica. Attualmente viene commercializzato in due modelli, uno da 4.500mAh e uno da 13.500mAh. In pratica caricando totalmente la versione da 13.500mAh potete avere a disposizione l'equivalente di 9 batterie per iPhone. L'altra caratteristica è data dalla "Smart Charge Chip" ovvero il Plug USB che promette di caricare il telefono utilizzando la velocità massima di 2.4A. A completare il quadro ci sono il case in alluminio, i LED di notifica che mostrano lo stato della batteria e la velocità di ricarica di Pronto. In definitiva una battery pack che può risultare molto utile in casi di emergenza. Trovate Pronto su Kickstarter a partire da 59$
