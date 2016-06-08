ZTE Axon 7: un top di gamma Android pronto per la realtà virtuale!
di Redazione
08/06/2016
ZTE Axon 7: compatibilità massima con la VR GoogleCosa rende, oltre alla presenza di un sistema operativo Android Marshmallow aggiornato alla versione 6.0.1. e alle specifiche VR-ready, questo smartphone compatibile con il progetto Daydream di Google, che verrà introdotto a partire dall'arrivo del famigerato Android N? Senz'altro la facilità con cui può essere abbinato a ZTE VR, headset che potrà essere utilizzato con Axon 7 al fine di massimizzare l'esperienza sulla piattaforma di Big G. Questo dispositivo dal peso irrisorio (poco più di 200 grammi) ci permetterà di sperimentare la stessa VR mostrata sul palco dell'I/O 2016, che tutto sommato rappresenta l'evoluzione del progetto Google Cardboard in termini più ampi di popolarità e utilizzo di materiali costruttivi più robusti e performanti. Tra le sue specifiche, un giroscopio 9-assi e lenti asferiche in grado di mantenere l'ampiezza di un campo di visione a 96°, limite evidentemente pronto ad essere superato nelle prossime edizioni del device. La compatibilità con il nuovo standard Google per la realtà virtuale basterà ad assicurare a ZTE e ai suoi dispositivi un margine di vantaggio su Samsung, HTC e OnePlus, in arrivo entro breve con le loro novità in ambito VR? Il debutto di Android N potrà senz'altro chiarire quale brand sa competere meglio di ogni altro in uno dei settori del mondo digitale diventati più popolari di quanto immaginato, nel 2016.
