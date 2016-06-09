Home Gadget e Curiosità Avegant Glyph, nuove cuffie top di gamma con display integrato per videogame e serie TV

Avegant Glyph, nuove cuffie top di gamma con display integrato per videogame e serie TV

di Redazione 09/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Avegant Glyph è un nome destinato ad avere buona risonanza nel mondo dei gadget ed accessori studiati per usufruire della multimedialità ai massimi livelli: si tratta di un paio di auricolari dal design professionale, dotato per di più di un comodo display integrato per la visione di film, videogames e delle nostre serie TV preferite esattamente come se stessimo seguendo il tutto da un Home Theatre di alta qualità e con la massima comodità. Alcuni di noi conosceranno già Glyph per via del debutto, avvenuto nel mese di Marzo, della prima versione delle cuffie, che hanno decisamente stupito il pubblico in quanto sono state erroneamente recepite come un gadget in grado di sfidare Oculus Rift e Vive, il visore di HTC. Nonostante le qualità tecniche, Avegant Glyph è tuttavia studiato per un uso diverso rispetto ai classici headset per la realtà virtuale: il suo design rivela infatti un paio di cuffie da gamer con due naselli supplementari affinché si possa seguire al meglio, dal display integrato, il contenuto video che preferiamo. Avegant Glyph: un importante aggiornamento firmware in arrivo Le nuove cuffie di Avegant, definite dal brand stesso "un sistema di personal home theatre", sono in procinto di ricevere proprio in questi giorni un update firmware che le rende in grado di interagire (seppure ancora parzialmente) con filmati e playback in 3D, ed alcune importanti novità per le console da videogame, tra cui Playstation 4, e l'immancabile piattaforma PC, nel caso in cui sia stato attivato NVIDIA 3D Vision, standard per i contenuti tridimensionali di alta qualità. L'interfaccia, in questo caso, è molto semplice: Avegant Glyph viene individuato dal computer in uso nella stessa maniera con cui rileva un qualsiasi headset con supporto al 3D, molto velocemente: si può quasi parlare, quindi, di plug-and-play 3D ready. Questa facilità d'uso si accomuna all'arrivo di un head tracking più preciso e puntuale, in modo che si possa controllare lo spostamento di visuale e del puntatore del mouse collegato con dei semplici movimenti della testa: a beneficiarne saranno ovviamente i video con prospettive multiple e i videogame FPS, dove la possibilità di usufruire di più punti di vista è vitale. Glyph propone inoltre una visualizzazione a 360° dei contenuti, con una definizione standard di 720p che, nonostante ad alcuni possa sembrare insufficiente, è particolarmente dettagliata in quanto viene proiettata all'occhio senza perdita di qualità e sfocature. Sono ovviamente in arrivo nuovi update studiati per chi ha bisogno di correzione ottica; ma secondo quanto visto finora, questo interessante "mediawear", a metà tra headset e cuffia professionale, è destinato a catturare l'attenzione e l'approvazione di molti utenti.