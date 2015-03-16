Youtube sperimenta i video a 360 gradi
di Redazione
16/03/2015
La nuova frontiera dei contenuti su Internet non c'è dubbio che siano i video, così tutti si affannano a trovare nuove metodologie per consentire agli utenti di produrre video sempre più spettacolari. A fare da apripista però verso le nuove tecnologie c'è sempre Youtube che della fruizione e distribuzione video è il leader incontrastato. Da oggi su Youtube è possibile pubblicare video con riprese a 360°. Il funzionamento da parte di chi guarda il video è abbastanza semplice. È sufficiente disporre di un telefonino Android con l'app di Youtube installata, consultare un video a 360° e muovere il telefonino nella direzione desiderata, ad esempio destra, sinistra o in alto. L'inquadratura cambierà al variare dell'inclinazione del telefono. Ad esempio potete dare uno sguardo a questo video https://www.youtube.com/watch?v=7IaYJZ2Usdk per avere un assaggio di come funziona questa tecnologia. Google sta lavorando anche a rendere disponibile la funzionalità per la fruizione dei video a 360° anche su iPhone e iPad. Cambia dunque il modo di fruire e di produrre i video. Di un evento è adesso possibile inquadrare non solo il soggetto principale ma l'intera scena che log circonda a qualunque angolo e di conseguenza è possibile consentire all'utente di scegliere l'elemento della scena e la prospettiva più interessante per i suoi gusti. Le possibilità di applicazione sono praticamente infinite e dipendono solo dal gusto e dalla fantasia del film-maker. Ad esempio durante un'immersione subacquea si potrebbe inquadrare l'intero spazio tridimensionale che circonda il sub invece di limitarsi solo alla sua visuale e rendere disponibile queste inquadrature per chi guarda, consentendogli di "navigare" lo spazio con un'esperienza totalmente coinvolgente.
Le cam abilitateSe da un punto di vista del fruitore dei contenuti è sufficiente un qualunque telefono con l'App Youtube installata, per la produzione dei video invece è necessaria un'attrezzatura compatibile. Youtube sta già collaborando con diversi player per introdurre lo standard che consente riprese a 360°, alcune videocamere già abilitate sono Bublcam, Giroptic's 360cam, IC Real Tech's Allie, Kodak SP360 e Ricoh's Theta
