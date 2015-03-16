Quell: un sollievo per il dolore cronico alle gambe

è un nuovo dispositivo indossabile pensato per aiutare tutte quelle persone che soffrono di dolore cronico alle gambe e che consente a chi è afflitto da questi problemi di ottenere un aiuto.La sua funzione è quella di stimolare il sistema nervoso, in modo naturale e senza la necessità di prendere medicinali particolari. La stimolazione elettrica tramite elettrodi, avrà durata media died è certificata e approvata da, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Al momento,è disponibile per il mercato americano e canadese, ma è in fase di certificazione per le regolamentazioni europee con marchio CE. Ovviamente si tratta di un dispositivo medico per cui ogni utilizzo deve essere concordato con il vostro medico di fiducia. La disponibilità della tecnologia non implica che debba essere utile per il vostro problema.somiglia molto alle fascette sportive indossabili che hanno preso piede ultimamente fra i dispositivi wearable, infatti grazie alla sua banda elastica è facilmente indossabile al polpaccio superiore. Premendo un pulsante si avvia il processo che permetterà al dispositivo di avviare il ciclo curativo, che andrà gradualmente a ridurre il dolore, il tutto grazie anche alla tecnologia applicata alla fascetta chiamata, ovvero la stimolazione nervosa intensiva indossabile.I pazienti che indossano il dispositivo, sentiranno una leggera pressione o una sensazione di formicolio e nel giro di. Una sessione di cura dura, ma gli utilizzatori possono decidere di eseguirne altre, che siano durante il giorno o durante la notte e con. Ogni ciclo è monitorabile tramite un'applicazione sul vostro smartphone, anche se l'uso di questa non è indispensabile. L'applicazione dedicata comunque è disponibile per sistemima presto sarà disponibile anche per dispositivi. La sua batteria, invece, garantisce fino a 40 ore di terapia con una singola carica.Il progetto ha riscosso un evidente successo, infatti è stato lanciato lo scorsoraggiungendodi offerte di fondi per partecipare alla realizzazione, e oltreinteressati a supportare il progetto. La campagna si concluderà il, mentre la distribuzione ufficiale è prevista per il mese di. Attualmente il prezzo è fissato acomprensiva di una fornitura di elettrodi per la durata di 1 mese. Una fornitura di nuovi elettrodi avrà un costo previsto in. Per ogni elettrodo, a seconda dell'uso. Gli elettrodi sono acquistabili sul sito ufficiale. Approdondimenti:su