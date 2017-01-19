Home Internet Youtube diventa più social con Share

di Redazione 19/01/2017

È da diverso tempo che Google parla della possibilità di rivoluzionare Youtube per rendere più social la sua applicazione di video sharing. Il Colosso di Mountain View vorrebbe competere con i principali social network ma anche con le maggiori applicazioni di messaggistica, integrando una vera e propria chat su Youtube per stimolare le discussioni e le conversazioni. Tale sistema è ciò che attualmente Youtube sta sperimentando in Canada, dove una nuova funzionalità chiamata Share fa il suo debutto in via ufficiale. Share: Youtube diventa più social Share è al momento disponibile soltanto per l’app di Youtube dedicata agli utenti del Canada ma arriverà successivamente anche in tutti gli altri paesi dove Youtube è disponibile. Il funzionamento di Share è piuttosto semplice e immediato. Dopo aver visualizzato un video è possibile scegliere una lista di contatti con cui condividerlo. Il sistema di condivisione sarà slegato dai commenti tradizionali in quanto la condivisione tramite Share creerà una chat privata, una sorta di gruppo dove i partecipanti potranno condividere video e commentarli. Tutti i destinatari del video condiviso riceveranno una notifica in tempo reale e ciò darà il via in modo naturale a una conversazione tra gli utenti. Una vera e propria chat con tanto di supporto a emoticon che trasforma Youtube in un’app di messaggistica. https://www.youtube.com/watch?v=feBF_IY-HI8 Secondo alcune statistiche, Google ha scelto il Canada per rendere disponibile questa funzionalità in fase di test. Rispetto al resto del mondo, i canadesi sono più propensi a condividere i video di Youtube, con una percentuale del 15% in più rispetto agli utenti di altri paesi. Anche se Share è in fase di test soltanto in Canada, in Italia, alcuni utenti hanno segnalato di già ricevuto in anteprima questa funzionalità. Chi ancora non ha ricevuto l'aggiornamento e vuole provarla può ottenerla facendosi invitare a prendere parte ad una conversazione tramite Share.