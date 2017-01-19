Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Youtube diventa più social con Share

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Youtube diventa più social con Share
È da diverso tempo che Google parla della possibilità di rivoluzionare Youtube per rendere più social la sua applicazione di video sharing. Il Colosso di Mountain View vorrebbe competere con i principali social network ma anche con le maggiori applicazioni di messaggistica, integrando una vera e propria chat su Youtube per stimolare le discussioni e le conversazioni. Tale sistema è ciò che attualmente Youtube sta sperimentando in Canada, dove una nuova funzionalità chiamata Share fa il suo debutto in via ufficiale.

Share: Youtube diventa più social

Share è al momento disponibile soltanto per l’app di Youtube dedicata agli utenti del Canada ma arriverà successivamente anche in tutti gli altri paesi dove Youtube è disponibile. Il funzionamento di Share è piuttosto semplice e immediato. Dopo aver visualizzato un video è possibile scegliere una lista di contatti con cui condividerlo. Il sistema di condivisione sarà slegato dai commenti tradizionali in quanto la condivisione tramite Share creerà una chat privata, una sorta di gruppo dove i partecipanti potranno condividere video e commentarli. Tutti i destinatari del video condiviso riceveranno una notifica in tempo reale e ciò darà il via in modo naturale a una conversazione tra gli utenti. Una vera e propria chat con tanto di supporto a emoticon che trasforma Youtube in un’app di messaggistica. https://www.youtube.com/watch?v=feBF_IY-HI8 Secondo alcune statistiche, Google ha scelto il Canada per rendere disponibile questa funzionalità in fase di test. Rispetto al resto del mondo, i canadesi sono più propensi a condividere i video di Youtube, con una percentuale del 15% in più rispetto agli utenti di altri paesi. Anche se Share è in fase di test soltanto in Canada, in Italia, alcuni utenti hanno segnalato di già ricevuto in anteprima questa funzionalità. Chi ancora non ha ricevuto l'aggiornamento e vuole provarla può ottenerla facendosi invitare a prendere parte ad una conversazione tramite Share.    
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Batteria smartphone esplosa? Non più grazie all'estintore incorporato

Articolo Successivo

Nintendo: Super Mario Run su Android e Fire Emblem: Heroes...

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021