Yahoo Messenger addio: chiude dopo 20 anni di servizio
di Redazione
11/06/2018
Yahoo Messenger getta la spugna: dopo Aol Instant Messenger (Aim) che è stato abbandonato a fine 2017, un altro storico servizio di messaggistica cessa di esistere. Yahoo Messenger era stato lanciato nel 1998, ma tra pochi giorni, dopo aver compiuto 20 anni, chiuderà i battenti. Lo spegnimento avverrà per la precisione il prossimo 17 luglio, anche perché gli utenti, soprattutto grazie alla diffusione degli smartphone di nuova generazione, hanno a disposizione alternative come WhatsApp, Facebook Messenger e Snapchat. Annunciando l’addio al proprio Messenger, Yahoo ammette che vi fossero ancora "molti fan fedeli", ma il panorama delle comunicazioni è ormai in costante cambiamento e "ci stiamo concentrando sulla creazione e l'introduzione di nuovi strumenti di comunicazione che rispondano meglio alle esigenze dei consumatori", fanno sapere da Sunnyvale. Ad oggi, comunque, non risulta che Yahoo abbia in mente di lanciare a breve un sostituto di Messenger, anche se l’azienda californiana è certamente al lavoro su alcune app, tra cui una che dovrebbe consentire anche le chat di gruppo e il cui nome in codice sarebbe Yahoo Squirrel. Quanto alle chat del vecchio software, gli utenti avranno la possibilità entro sei mesi di scaricarle sul proprio PC o altri dispositivi tramite un link specifico.
Articolo Precedente
Ursnif: il nuovo virus che ruba le password bancarie