Xiaomi Mi Smartwatch 2016: arriva la conferma ufficiale!

di Redazione 30/04/2016

Sono finalmente arrivate direttamente dalla Cina notizie sul primo smartwatch Xiaomi: dopo mesi di smentite e deboli conferme, il wearable che accompagnerà la serie Mi Band è ufficialmente una realtà, come specificato in una recente conferenza tenuta a Pechino da Liu De, co-founder e vice presidente della società cinese. Il nuovo dispositivo sarebbe infatti pronto per essere mostrato in anteprima durante l'evento ufficiale Xiaomi del 10 Maggio prossimo, in cui verranno presentate altre novità imperdibili per i fan del popolare brand come MIUI 8. Abbiamo quindi una doppia certezza, al momento: lo smartwatch Xiaomi da lungo tempo aspettato esiste e verrà reso disponibile al pubblico durante la seconda metà del 2016, così come confermato anche dal CEO della società partner Huami, che assieme a Xiaomi co-produce i wearables in arrivo nel prossimo futuro. Le caratteristiche tecniche del nuovo device, peraltro dotato finora di un nome provvisorio fino alla conferma ufficiale, non sono ancora state rese note; tuttavia diverse fonti suggeriscono la presenza di un display più leggibile ed ampio rispetto al "cugino" Mi Band 2, e sarà dotato di sensori opportuni per monitorare i propri parametri fisici durante l'attività sportiva. Xiaomi Smartwatch: un binomio destinato a durare? La risposta sembrerebbe proprio di sì, dal momento che l'azienda cinese ha ultimamente pensato di dedicare un wearable anche ai bambini, ovvero il piccolo Mituwatch, smartwatch costituito da un sottile bracciale in silicone fissato stabilmente alla cassa del dispositivo. Le sue specifiche non sono affatto male per essere un device mirato a un pubblico giovanissimo: display LED, microfono incorporato, sensore GPS, ed una batteria che con i suoi 300 mAh consente un'autonomia di circa sette giorni in standby. Il dispositivo è inoltre compatibile con Android e iOS, segno dell'attenzione prestata da Xiaomi nel rendere più "open" il nuovo Mituwatch, che potrà così ricevere più consenso da un ampio bacino di utenza più abituata ai due OS mobile più diffusi al mondo: il futuro dei wearable di Xiaomi è ancora tutto da inventare e da percorrere, e soprattutto aperto a utenti di tutte le età.