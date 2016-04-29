WhatsApp: in arrivo videochiamate, segreteria e supporto Zip
di Redazione
29/04/2016
WhatsApp: videochiamate e file compressiDi recente, WhatsApp aveva introdotto la chat criptata per garantire la privacy dei propri utenti, ma non è finita qui, a quanto pare. Presto saranno attive anche le videochiamate (sempre più agguerrita la concorrenza nei confronti di Skype) e inoltre i tecnici starebbero testando la possibilità di inviare e ricevere file compressi in formato ZIP, in modo che si riducano le dimensioni degli allegati e di conseguenza i Mega di traffico utilizzati. Tra i formai supportati ci saranno anche PDF, DocX e Docs.
