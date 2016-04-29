Caricamento...

WhatsApp: in arrivo videochiamate, segreteria e supporto Zip

29/04/2016

WhatsApp cambierà profondamente e in meglio con il prossimo aggiornamento. La notizia circola insistente da qualche ora e pare ormai certo che con il nuovo update, gli utenti del servizio di messaggistica di proprietà di Facebook, potranno accedere ad alcune interessanti funzioni aggiuntive. Dalla possibilità di effettuare videochiamate alla segreteria telefonica, passando per il supporto all’invio e la ricezione di file compressi in formato Zip. Le indiscrezioni provengono dalla versione iOS di WhatsApp, nel cui codice sarebbe stata trovata traccia dell’imminente introduzione di una segreteria telefonica. Esattamente come avviene ora per le chiamate tradizionali, chi proverà a telefonare ad un contatto tramite l’app, in caso di mancata risposta potrà registrare un messaggio di Voice Mail. Inoltre, sarà possibile richiamare rapidamente un contatto dopo una chiamata persa tramite la nuova funzione Call Back, anche senza entrare direttamente nell’app. Nei file di traduzione della nuova versione di WhatsApp per dispositivi Apple sono apparsi infatti i pulsanti Record Voice Mail e Send Voice Mail, che confermano dunque l’imminente rilascio delle nuove funzioni.

WhatsApp: videochiamate e file compressi

Di recente, WhatsApp aveva introdotto la chat criptata per garantire la privacy dei propri utenti, ma non è finita qui, a quanto pare. Presto saranno attive anche le videochiamate (sempre più agguerrita la concorrenza nei confronti di Skype) e inoltre i tecnici starebbero testando la possibilità di inviare e ricevere file compressi in formato ZIP, in modo che si riducano le dimensioni degli allegati e di conseguenza i Mega di traffico utilizzati. Tra i formai supportati ci saranno anche PDF, DocX e Docs.
