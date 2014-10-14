Home Gadget e Curiosità Withings Aura e dormi sogni tranquilli

Withings Aura e dormi sogni tranquilli

di Redazione 14/10/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Belle le fitband, la maggior parte di esse misura la qualità del sonno. Hanno però un difetto, devono essere indossate durante la notte. Non danno nessun fastidio, in fondo una fitband è un bracialetto molto leggero da tenere al polso durante il sonno, eppure per alcuni potrebbero essere un problema notturno in più invece che un vantaggio. C'è poi un altro problema nelle fitband, ovvero misurano la qualità del sonno ma non aiutano a dormire meglio. Withings Aura risolve tutti e due questi problemi. Apparentemente si tratta di una normale lampada, elegante e con un design moderno e accurato. Si può comodamente posizionare sul comodino al lato del letto e utilizzarla sia come lampada sia come orologio/sveglia. La seconda parte di Withings Aura è invece un sensore, si infila sotto al materasso e poi potete tranquillamente dimenticarvene. Il sensore misura i vostri movimenti durante la notte, il vostro respiro, quante volte vi girate ed in generale la qualità del vostro sonno. Tutti i dati vengono trasmessi ad una app che potete consultare tranquillamente al mattino al risveglio. Tuttavia anche la lampada ha un ruolo fondamentale in questo trio, emette infatti, una luce con una tonalità diversa sulla base di quanto misurato dal sensore. All'inzio la luce sarà ambrata per poi assumere colori tendenti al blu man mano che il sonno si fa più profondo. L'altoparlante emette alcuni suoni basandosi sulla velocità del ritmo del cuore in modo da adattarsi al ritmo del risveglio. L'idea di Withings Aura è molto buona, perché consente di slegarsi dal vincolo di dover portare un ulteriore orpello durante la notte. Il prezzo sul mercato è intorno ai 299€. [youtube http://youtu.be/oOgjGPyKW-c]