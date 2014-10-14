Il nuovo Nexus 6 (quasi) svelato!

What a depressing few days. I remember 1 thing that used to make me feel better, tho. No mark in deference to Nexus. pic.twitter.com/76zhSfu8rJ — Evan Blass (@evleaks) 14 Ottobre 2014

Arriva da Twitter questo leak molto realistico che mostra a cosa il nuovo Nexus 6 potrebbe assomigliare. A rivelare le fattezze del nuovo gigante da 6 pollici promesso da Google è Evan Blass - @evleaks. Stando a quanto emerge dalle immagini verrebbero confermate molte delle indiscrezioni fin qui trapelate. Il Nexus 6 ricalca nel design quello del nuovo Moto X con ovviamente le dovute differenze dovute alle diverse dimensioni. Confermata la presenza di Android 5.0, o almeno è una supposizione data dal fatto che l'immagine sullo sfondo mostra una donna che tende una mano aperta al cielo con tutte e 5 le dita aperte, e che l'orario è fermo sulle ore 5.00. Non ci sono nuove indiscrezioni su quando questo device dovrebbe arrivare sul mercato e ovviamente poiché le nostre supposizioni si basano su un leak, il prodotto finale potrebbe essere completamente diverso. Tuttavia i mesi di Ottobre e Novembre sono stati sempre mesi caldi per Google per cui gli appassionati tengono le antenne ben dritte in attesa del rilascio di questo telefonino gigante