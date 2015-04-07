Caricamento...

Watson, il computer IBM chef in cucina

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2015

Qualche anno fa nasceva Watson, il sistema di cognitive computing messo a punto da IBM, in grado di elaborare dati e informazioni precisi e di interagire con gli esseri umani in modo veloce e naturale, grazie alla sua capacità di imparare dall’esperienza. I campi di applicazione di questa tecnologia, a dir poco futuristica, sono vari e spaziano fino al punto da arrivare anche in cucina. Watson, infatti, diventa Chef. Un vero e proprio consulente culinario che porterà una ventata di originalità a chi dietro ai fornelli fatica a improvvisare o semplicemente non ne ha voglia. Esaminando gli ingredienti a disposizione, Chef Watson, suggerisce ricette facendo accostamenti sorprendenti, abbinando sapori con creatività intelligente. Non solo, registrando le preferenze e i gusti degli utenti, in poco tempo riesce a fare calcoli e ad elaborare piatti personalizzati per soddisfare le esigenze di ogni palato, stilando una lista di soluzioni adatte a tutti i gusti, che tengono anche conto del carattere salutistico dei piatti. Chiunque potrà cucinare senza doversi più nascondere dietro alla mancanza di inventiva o di capacità. Watson presto farà da assistente e sarà in grado di sciogliere, in modo compiuto e dettagliato, anche eventuali dubbi. Questo perché al pari di un essere umano, Watson, è in grado di ragionare e dare risposte mirate. Sono già oltre ventimila le ricette assimilate da quest’incredibile intelligenza artificiale e innumerevoli i dati presenti nel suo database relativi alla chimica degli alimenti, al gusto, agli odori e alle proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi. Per chi fosse curioso e volesse sperimentare questo cuoco virtuale, per il momento Watson è consultabile sul sito ufficiale disponile in versione beta. Basterà registrarsi gratuitamente e accedere. In ogni caso IBM garantisce che presto sarà disponibile anche un App per dispositivi mobili per avere Chef Watson direttamente su smartphone, il che lo renderà ancora più pratico e a portata di click.
