Amazon Picking Challenge due progetti italiani in gara
di Redazione
07/04/2015
Amazon, il gigante dell'e-commerce è sempre alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare l'organizzazione e la logistica dei propri magazzini. Con milioni di pezzi spediti costantemente in tutto il globo, nonostante la continua innovazione tecnologica, la logistica dei magazzini continua ad essere un punto nevralgico per Amazon. Così ecco che il più noto store online al mondo ha indetto un concorso "Amazon Picking Challenge" che ha come finalità la progettazione di un robot intelligente in grado di migliorarne l'organizzazione. Il concorso si svolgerà nel contesto dell'ICRA la conferenza organizzata dall'IEEE Robotics and Automation Society dove tipicamente i ricercatori di tutto il mondo presentano i loro lavori e che avrà luogo dal 26 al 30 maggio persso il Washington State Convention Center in Seattle.
Lo svolgimento della garaL'Amazon Picking Challenge metterà in competizione i team provenienti da tutto il globo in una gara tesa a costruire il miglior robot possibile che con le sue capacità sia in grado di migliorare la logistica dei magazzini ed in particolare di prelevare e trasportare gli oggetti da spedire dalle loro scaffalature. A ciascun Robot verrà presentato uno scaffale riempito con una serie di oggetti del tutto casuali. Al robot verrà chiesto di selezionarne alcuni e posizionarli su un tavolo. La sfida, apparentemente semplice, coinvolge alcune operazioni complesse come il riconoscimento degli oggetti, la pianificazione della sequenza degli oggetti da prelevare per ottimizzare il lavoro, il riconoscimento della posizione di destinazione dell'oggetto, l'esecuzione stessa del task e infine la gestione ed il riconoscimento di eventuali errori. A ciascun Robot sarà assegnato un punteggio basato su quanti oggetti riuscirà a posizionare entro un limite di tempo prefissato. Il premio per il vincitore sarà di 26.000$. I partecipanti saranno incoraggiati a diffondere i loro studi in modo che in futuro questo tipo di progetti possa fornire il proprio contributo al miglioramento dei processi industriali.
Due progetti italiani in garaFra i 25 finalisti che parteciperanno all'Amazon Picking Challenge ben due progetti sono italiani, uno presentato dal team del Politecnico di Torino con Comau e l'altro dal Centro di Ricerca "E. Piaggio" dell'Università di Pisa e dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Il Politecnico di Torino e Comau - COnsorzio MAcchine Utensili - leader riconosciuto a livello mondiale nelle soluzioni di produzione, di automazione sostenibili e di servizi di manutenzione già da tempo hanno stretto accordi di collaborazione mirati alla ricerca e sviluppo nel settore dell’automazione industriale. Il progetto proposto dal Politecnico di Torino sfrutterà il robot Racer 999 di Comau dotato di un braccio con sei gradi di libertà in grado di muoversi a grande velocitò con una precisone millimetrica. Il robot sarà in grado di riconoscere gli oggetti da prelevare e la loro destinazione finale attraverso una webcam che trasmetterà le informazioni al cervello dell'automa e provvederà ad eseguire il movimento. [youtube https://youtu.be/21C_Mb7ALTQ] L'altro progetto italiano realizzato dal Centro di Ricerca "E. Piaggio" dell'Università di Pisa e dall'Istituto Italiano di Tecnologia utilizzerà un approccio leggermente differente che ha il suo maggiore punto di forza nella mano del Robot, in grado di replicare quasi completamente il comportamento di una mano umana, anche applicando una diversa forza alla presa in funzione della tipologia di oggetto da trasportare. In questo modo per esempio un delicatissimo bicchiere di cristallo potrà essere trasportato senza correre il rischio che una pressione troppo elevata lo frantumi in mille pezzi [youtube https://youtu.be/21C_Mb7ALTQ]
