Warcraft il trailer del film, in italiano

di Redazione 06/11/2015

Warcraft - l'inizio, il film che ripercorre le avventure degli eroi del celebre videogioco World of Warcraft arriverà nelle sale americane il 10 Giugno 2016. Nel frattempo Legendary Pictures e Universal Pictures hanno rilasciato oggi in rete il trailer che annuncia il film. Che siate dei giocatori esperti e appassionati di World of Warcraft o dei semplici curiosi del genere fantasy, il trailer non può non appassionarvi. La riproduzione dei personaggi è decisamente spettacolare ed il trailer avvincente. L'enorme numero di persone che da anni giocano a World of Warcraft è in fremente attesa. Il regista è Duncan Jones, figlio di David Bowie, che ha già portato sul grande schermo Source Code e Moon. Warcraft - l'inizio è il primo tentativo di Blizzard di conquistare le sale cinematografiche, ma probabilmente non sarà l'ultimo. Oggi Blizzard ha annunciato la nascita di una propria casa di produzione cinematografica: Activision Blizzard Studios, che è già al lavoro per produrre una serie di cartoni denominata Skylanders e un film su Call of Duty