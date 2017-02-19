Home Mobile Vernee Apollo X, un nuovo smartphone deca-core per Android Nougat

di Redazione 19/02/2017

Il primo smartphone incentrato su una CPU a 10 core potrebbe essere proprio Vernee Apollo X, versione "pro" dell'omonimo terminale che ha saputo convincere gli utenti Android per la sua fluidità operativa e la compatibilità con la maggioranza delle applicazioni odierne a prezzo molto contenuto. Apollo X è l'ultimo "nato" del brand cinese che ha dato alle stampe anche i popolari Mars e Thor, smartphone sobri ma dal design compatto e durevole. Sarà dotato di un chipset MediaTek Helio X20, e supporterà il nuovo OS Android 7.0 Nougat nativamente, senza costringere gli utenti ad estenuanti e lunghe attese per l'aggiornamento ufficiale. Vernee Apollo X potrebbe essere presentato direttamente al Mobile World Congress 2017 che prestissimo aprirà le porte ad un pubblico europeo e internazionale, dal 27 febbraio prossimo: la competizione con Huawei e soprattutto con Xiaomi sarà ovvia, alla luce dell'interessante numero di dispositivi che a cavallo tra il 2016 e il 2017 hanno popolato il mondo Android. Vernee Apollo X confermato in via ufficiale: 10 core al MWC 2017 Il concorrente più immediato di Vernee Apollo X sembra proprio essere Xiaomi Redmi Note 4: un dispositivo di buon livello a prezzo contenuto, e dotato a sua volta di un chipset a 10 core: Mediatek MT6797M Helio X20 a 2,1 GHz. Difficile al momento stabilire quale tra i due potrà essere la scelta definitiva degli appassionati Android, tuttavia Vernee porterà al MWC un device che è stato definito dalla società stessa come "il killer di Xiaomi Redmi Note 4". Nonostante l'ottimismo riversato da Vernee su Apollo X, il brand manifesta anche una certa prudenza e porterà anche altri 4 smartphone sul palco dell'MWC. Il top di gamma sarà probabilmente Vernee Apollo 2, dotato di Mediatek Helio X30 con 8 GB RAM e 128 di memoria; assieme ad una versione minore con 6 GB RAM e 64 di storage. Arriveranno anche due nuovi smartphone della famiglia Thor, ovvero Thor E e Thor Plus, dotato di ben 6050 mAh di batteria in uno spessore contenutissimo: appena 7,9 mm. Il lancio di quest'ultimo device è previsto per fine maggio; mentre attendiamo quello di Vernee Apollo X a marzo, con la speranza di poter conoscere le sue caratteristiche tecniche di spicco nei prossimi giorni.