Vernee Apollo X, un nuovo smartphone deca-core per Android Nougat
di Redazione
19/02/2017
Vernee Apollo X confermato in via ufficiale: 10 core al MWC 2017Il concorrente più immediato di Vernee Apollo X sembra proprio essere Xiaomi Redmi Note 4: un dispositivo di buon livello a prezzo contenuto, e dotato a sua volta di un chipset a 10 core: Mediatek MT6797M Helio X20 a 2,1 GHz. Difficile al momento stabilire quale tra i due potrà essere la scelta definitiva degli appassionati Android, tuttavia Vernee porterà al MWC un device che è stato definito dalla società stessa come "il killer di Xiaomi Redmi Note 4". Nonostante l'ottimismo riversato da Vernee su Apollo X, il brand manifesta anche una certa prudenza e porterà anche altri 4 smartphone sul palco dell'MWC. Il top di gamma sarà probabilmente Vernee Apollo 2, dotato di Mediatek Helio X30 con 8 GB RAM e 128 di memoria; assieme ad una versione minore con 6 GB RAM e 64 di storage. Arriveranno anche due nuovi smartphone della famiglia Thor, ovvero Thor E e Thor Plus, dotato di ben 6050 mAh di batteria in uno spessore contenutissimo: appena 7,9 mm. Il lancio di quest'ultimo device è previsto per fine maggio; mentre attendiamo quello di Vernee Apollo X a marzo, con la speranza di poter conoscere le sue caratteristiche tecniche di spicco nei prossimi giorni.
