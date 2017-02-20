Nuovo Nokia 3310: caratteristiche e video
di Redazione
20/02/2017
Nuovo Nokia 3310: le caratteristicheSecondo le indiscrezioni trapelate fin qui, in realtà ci sono poche certezze, ma con il passare dei giorni i rumors acquisiscono maggiore autorevolezza. Il display del nuovo telefonino dovrebbe essere da 2,5 pollici, mentre lo spazio di archiviazione a disposizione dovrebbe essere di 8 GB. Non dovrebbe mancare la radio FM, in grado di funzionare anche senza connessione, mentre la batteria sarà con ogni probabilità da 1650 mAh. Le dimensioni saranno di 113 x 48 x 14 mm, mentre per il prezzo si parla di 59 euro al lancio. Insomma, sarà un prodotto di fascia bassa che potrà interessare ai nostalgici del vecchio Nokia 3310, ma anche quegli utenti che vogliono solamente un telefonino per chiamare, inviare e ricevere Sms e poco più. https://www.youtube.com/watch?v=HGoWk4HkiNY
