Home Mobile Nuovo Nokia 3310: caratteristiche e video

Nuovo Nokia 3310: caratteristiche e video

di Redazione 20/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nuovo Nokia 3310: sta per tornare in vita quello che è considerato uno dei telefonini che hanno fatto la storia della comunicazione mobile. Sarà uno dei dispositivi più attesi del prossimo Mobile World Congress di Barcellona e non solo perché ci sono in giro per il mondo ancora tanti nostalgici, ma anche perché il bacino di utenza che predilige un telefonino classico e meno ingombrante rispetto agli smartphone di nuova generazione, rimane sempre assai ampio. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché il Nokia 3310 torni a nuova vita con un successo. Tra i punti di forza dovrebbe esserci la durata della batteria, considerato che il predecessore era in grado di raggiungere anche le 260 ore di autonomia. Da non sottovalutare nemmeno la resistenza: rispetto alla nuova generazione di dispositivi mobili, il 3310 era assai più “duro a morire” in caso di cadute. E che dire poi dei pur semplici e “provocatori di dipendenza” videogame? Anche il nuovo Nokia 3310 dovrebbe essere equipaggiato con una versione aggiornata di Snake e Space Impact. E non è tutto, perché esattamente come l’antenato, potrebbero essere disponibili le cover intercambiabili. Nuovo Nokia 3310: le caratteristiche Secondo le indiscrezioni trapelate fin qui, in realtà ci sono poche certezze, ma con il passare dei giorni i rumors acquisiscono maggiore autorevolezza. Il display del nuovo telefonino dovrebbe essere da 2,5 pollici, mentre lo spazio di archiviazione a disposizione dovrebbe essere di 8 GB. Non dovrebbe mancare la radio FM, in grado di funzionare anche senza connessione, mentre la batteria sarà con ogni probabilità da 1650 mAh. Le dimensioni saranno di 113 x 48 x 14 mm, mentre per il prezzo si parla di 59 euro al lancio. Insomma, sarà un prodotto di fascia bassa che potrà interessare ai nostalgici del vecchio Nokia 3310, ma anche quegli utenti che vogliono solamente un telefonino per chiamare, inviare e ricevere Sms e poco più. https://www.youtube.com/watch?v=HGoWk4HkiNY