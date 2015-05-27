Un SMS manda in crash l'iPhone, Apple lavora ad un fix

Apple ha confermato oggi che i suoi programmatori sono al lavoro per risolvere il bug dell'SMS che manda in Crash l'iPhone. Il bug era stato rivelato dagli utenti di Reddit ed immediatamente aveva fatto il giro del mondo. Un messaggio di testo contenente caratteri strani alcuni dei quali in Arabo manda in crash il telefono del ricevente con un conseguente reboot dell'iPhone. Dopo il reboot ogni tentativo di aprire la lista dei messaggi manda nuovamente in crash l'App che gestisce i messaggi. Se invece si tenta di aprire la conversazione contenente il messaggio l'App consente di visualizzare il mesaggio ma ogni tentativo di andare su un'altra conversazione causa un nuovo crash. Un baco insidioso che può essere risolto rispondendo al messaggio incriminato se l'App viene aperta sulla conversazione che lo contiene. Viceversa se il messaggio era stato aperto nella List View, l'App continuerà a crashare, in questo caso si può chiedere a Siri di mandare un messaggio per conto nostro, oppure si può utilizzare una qualunque delle applicazioni che prevede la condivisione via SMS per spedire un messaggio senza entrare nella lista delle conversazioni. Non tutti gli iPhone sembrano essere affetti dal bug, dunque è probabile che il problema sia correlato solo ad alcune versione di iOS o ad una combinazione di impostazioni che provoca i crash. In ogni caso Apple non ha spiegato quali sono le cause che provocano il problema. Alcuni utenti di Reddit hanno ipotizzato che possa trattarsi di un baco relativo a come i banner delle notifiche processano le stringhe unicode. Non è la prima volta che un messaggio di testo manda in Crash l'iPhone. Nel 2013 un bug simile aveva fatto la sua compasa in Safari. Secondo alcuni utenti di Reddit questo bug sarebbe in giro già dai tempi di iOS 6 ma non sarebbe stato mai corretto. Fino a quando il problema non verrà sistemato, potete evitare che qualche amico burlone vi metta nei guai mandandovi il messaggio incriminato, andando nelle impostazioni delle notifiche relative ai messaggi e disabilitando l'opzione "Show in Lockscreen" che disabilita anche il banner delle notifiche.