Il mercato degli Smartphone rallenta nel 2015, colpa della Cina
di Redazione
27/05/2015
IDC società leader nelle analisi di mercato nei settori dell'Information Technology, Telecomunicazioni, e Tecnologia di consumo ha appena rilasciato alcuni dati previsionali riguardanti le prospettive per il mercato degli smartphone nel 2015. Secondo quanto si legge nel rapporto, quello degli smartphone sarebbe ancora un segmento in crescita ma con una percentuale minore rispetto al passato. Per il 2015 ci si attende una crescita dell'11.3% contro il 27.6% dell'anno precedente. La variazione del tasso di crescita sarebbe da attribuire in parte al mercato cinese degli smartphone che avrebbe raggiunto il suo tasso di saturazione. Sarebbe anche il primo anno in cui la crescita dei volumi di vendita degli smartphone in Cina assumerebbe valori più bassi di quelli mondiali. Si prevede che solo un 2.5% delle vendite avverrà in Cina contro l'11.3% previsto globalmente. Per effetto della diminuizione del tasso di crescita in Cina, diminuirebbero in proporzione anche le vendite degli smartphone equipaggiati con Android che crescerebbero solo dell'8.5%. Questa tendenza potrebbe stabilizzarsi per tutto il periodo di validità delle previsioni, che si estende fino al 2019
"Gli smartphome hanno ancora molte opportunità di crescita per gli anni a venire, ma due elementi fondamentali emergono attualmente"ha detto Ryan Reith responsabile del programma di ricerca condotto da IDC.
"Come detto in precedenza, le vendite degli Smartphone in Cina diminuiscono anno dopo anno, mostrando che il più grande mercato del mondo ha raggiunto un livello di maturità dove la crescita rapida è più difficile da ottenere. Questo ha implicazioni per Android perché la Cina è stata il mercato di riferimento per gli Smartphone Android negli ultimi anni, con un 36% del volume totale nel 2014."Apple aveva affrontato una situazione simile fra il 2012 e il 2014 quando i suoi volumi di crescita si erano consolidati sotto il livello di crescita del mercato mondiale. Il lancio di iPhone 6 con schermo di dimensioni maggiorate e una diffusione più equamente distribuita su molti paesi ha fatto si che il tasso di crescita dei volumi di vendita della casa della Mela si allineasse nuovamente con quello mondiale. IDC si aspetta che nel 2015 i telefonini equipaggiati con iOS crescano del 23.0% superando il tasso di crescita previsto per l'intero segmento.
