Twitter nuova home, legge anche chi non è iscritto

"Oggi, stiamo facendo un grande cambiamento per le molte milioni di persone che visitano ogni mese Twitter senza accedervi, ma che hanno la voglia di sapere cosa sta succedendo".

cambia homepage e “politica”. Da oggi in poi, infatti, i contenuti più “in voga” saranno consultabili anche dai non iscritti: si tratta di una strategia per attirare nuovi utenti, ma allo stesso tempo per convincere potenziali investitori. Una vera e propria rivoluzione per il social network nato inizialmente da un’idea di microblogging. La nuova home è disponibile già da oggi per tutti gli utenti degli Stati Uniti, ma il roll out dovrebbe essere abbastanza veloce e diffondersi a macchia d’olio in altri Paesi nel giro di poche settimane. Il cambiamento è di quelli epocali: chi si affaccia per la prima volta alla nuova homepage di Twitter, pur non essendo registrato, potrà controllare i cosiddetti “top tweet” organizzati per categorie. La novità è accompagnata da un post sul blog ufficiale dell’azienda di San Francisco:Fino a ieri, un utente non iscritto che raggiungeva l’homepage di Twitter trovava semplicemente un messaggio di benvenuto e il form per loggarsi/registrarsi. Ora, invece, la prima pagina del social network è stata trasformata in una sorta di aggregatore di notizie: vi sono subito a disposizione due colonne la cui intestazione rappresenta la categoria. Con un clic su un argomento, si accede ad una nuova pagina con il feed dei tweet relativi allo stesso tema. I top tweet, fa sapere l’azienda, sono scelti tra i “profili più popolari”, in modo tale da avere il miglior impatto possibile su un nuovo potenziale iscritto. Inoltre, ciascuna pagina di categoria, presenta il form per loggarsi e accedere alla pagina di registrazione. In definitiva, la nuova soluzione dovrebbe incentivare gli internauti ad iscriversi a Twitter, ma allo stesso tempo dovrebbe convincere gli investitori che il pubblico del social network è molto più vasto dei soli utenti attivi, ossia coloro che ogni giorno postano foto, video e link. In fondo, secondo gli analisti di Wall Street manca davvero poco a Twitter per essere ancora più appetibile: dovrebbe arrivare a 295 milioni di utenti attivi contro i 288 milioni relazionati nel quarto trimestre del 2014.