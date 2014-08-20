Tv a schermo curvo: conviene acquistarli ora?

In un mercato che si avvia alla stagnazione occorre cercare nuovi prodotti per stimolare gli acquisti facendo nascere nuovi bisogni negli utenti. E così, dopo gli LCD, i Plasma, i LED, gli OLED, le Smart TV e l’UltraHD, ecco arrivare i “Curved LCD”, i televisori con schermo curvo. Ma ne avevamo davvero bisogno? Sono una necessità, o un vezzo tecnologico del quale possiamo fare a meno? Cerchiamo di capirlo.

L’idea viene da lontano

Vantaggi o promesse?

Cosa farà il mercato

Cosa faremo noi?