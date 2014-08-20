Tom Hanks e la macchina da scrivere per iPad

Avete presente Tom Hanks? Si, proprio quello vissuto per mesi in un'isola del pacifico con un unico amico: un pallone di nome Wilson (Cast away, 2000). O magari lo ricordate per Forrest Gump, il film del '94, nel quale interpreta un uomo con un deficit cognitivo, ma in grado di imprese incredibili. Ecco, da oggi potrete ricordare Tom Hanks anche per un'altra impresa incredibile, o giù di lì: la creazione di un'app per iPad. Oddio, a dirla tutta, più che realizzazione dovremmo dire ideazione, visto che in effetti l'attore non conosce un briciolo di programmazione, ma ha avuto l'idea di realizzare un'applicazione che gli permettesse di scrivere sul popolare tablet Apple come se fosse davanti ad una macchina da scrivere. Non una moderna macchina da scrivere, ma una di quelle un po' agée, con tanto di sonoro ticchettio dei tasti e campanellino con "ding" di fine rigo. La realizzazione del tutto è stata affidata allo sviluppatore Hitcents, che ha fatto davvero un buon lavoro. L'applicazione si chiama Hanx Writer ed è disponibile sull'Apple Store in due versioni: una gratuita ed una a pagamento. Quest'ultima si differenzia per la presenza di altre due macchine da scrivere simulate, la Hanx 707 e la Hanx Golden Touch. Secondo quanto scrive lo stesso Hanks "With Hanx Writer, you'll hear the rhythm of your work with SHOOK SHOOK or FITT-FITT". L'app, accolta anche con qualche critica non del tutto positiva, è davvero carina e vale la pena provarla, soprattutto se siete tra coloro che utilizzano l'iPad anche per scrivere documenti abbastanza lunghi e non solo piccole note. [caption id="attachment_467" align="aligncenter" width="1917"] Hanx Writer ricrea il feeling di una macchina da scrivere tradizionale sull'iPad[/caption]