Tutto quello che c’è da sapere sull’arredamento bagno
di Redazione
30/10/2018
Arredamento bagno: la scelta dei mobili in base ai gusti personaliQuando scegliamo i mobili del bagno non possiamo di certo tralasciare i gusti personali: in fondo il relax durante un’immersione in vasca deve essere all’altezza delle nostre aspettative. Ognuno di noi preferisce uno stile piuttosto che un altro, sceglie dei componenti d’arredo differenti, e quindi potrebbe orientarsi o su mobili moderni, o su modelli minimal. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Il rispetto dei gusti personali è sì importante purché non dimentichiamo l’importanza di rispettare le regole di design, che rispettano i canoni di abbinamento e stanno al passo coi tempi. Non serve altro che fare delle piccole valutazioni prima di orientarsi verso ogni tipo di decisione: avere le idee chiare, seguir precisamente i consigli degli esperti, compiere i passi giusti e rispettare i propri desideri. In questo modo nessun dubbio prenderà il sopravvento e riusciremo ad arredare il bagno nel modo giusto.
Arredamento bagno: funzionalità e stileUno dei primi suggerimenti per ottenere alla meglio il proprio arredo bagno è di tinteggiare la stanza dando alle pareti una nuance che possa poi accordarsi bene con i mobili che andremo a scegliere. La scelta dei mobili da bagno è importante dal momento che si deve porre l’accento sulla funzionalità degli stessi senza mai tralasciare l’aspetto e lo stile. Dopo aver pulito in maniera quanto più igienica possibile il bagno (nel senso di scegliere il colore delle mura) quello che dovremo care è decorare e personalizzare l’ambiente secondo i nostri gusti. Meglio comunque che si resti sulle nuance tenui per un miglior abbinamento con i mobili.
Forme e materiali per l’arredamento bagnoChe sia ceramica o legno, che sia ottone o technostone, oggi la scelta dei materiali per l’arredo bagno è davvero tanto ampia. Chi vuol provare a costruire un’atmosfera più versatile può optare per materiali come il legno. Magari scegliendo un lavabo in stile vintage. Chi invece ama lo stile moderno, occorrono linee essenziali e geometriche, con materiali tipo la ceramica, dal design eclatante senza rinunciare alla qualità. Il tutto, optando per dei ripiani d’appoggio color antracite e grafite. Per uno stile High-tech occorrono materiali molto più strong, tipo acciaio sia in versione satinata che in quella lucida (o anche verniciata). E invece un ambiente vintage potrebbe richiedere rubinetti in tinta dorate e argentate. Infine, chi vuole che l’attenzione degli ospiti cada inevitabilmente sul bagno, c’è l’opzione dell’arredo prezioso, dal cristallo temperato, e dal vetro di murano
