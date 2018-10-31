Roll up pubblicitario cos'è e quali sono i vantaggi
di Redazione
31/10/2018
Il roll up è un espositore pubblicitario che si trova nei poi più comuni e affollati, tipo centri commerciali, aziende, concessionarie ma anche cinema, convegni, fiere e così via. Ecco dunque che nell’arco della giornata ci imbattiamo in così tanti roll up da non saperlo nemmeno: il loro scopo infatti è quello di attirare la curiosità dei passanti, al fine di essere letto. Non a caso, in quanto a contenuto, essi contengono per la stragrande maggioranza dei casi, dei messaggi promozionali a forte impatto visivo che pubblicizzano una qualunque cosa.
Come sono strutturalmente i roll upÈ evidente quindi che un roll up può essere considerato un efficace mezzo di marketing dalla straordinaria funzionalità. Esso si contraddistingue in fatto di leggerezza e facilità nel trasporto, non richiede una chissà quale genialità per essere montato, e nonostante sia pratico, è allo stesso tempo dovuto e resistente. Tanto che, infatti, viene trasportato a destra e a manca senza problemi. Questi espositori pubblicitari appaiono strutturalmente molto semplici, i più comuni sono composti da strisce grandi (dette banner) di materiale leggero come PVC o PET, alle quali è applicata uno strato di plastificazione. Sono peculiari perché possono essere riavvolge per essere spostate o tolte quando non servono, in tal modo occupano davvero pochissimo spazio. Mantenute da una molta, esse si arrotolano e ancorano ad un tubo di metallo, o di alluminio. Il tutto completato da una bacchetta che si allunga, che funge da base.
I vantaggi di un roll upUno dei più grandi vantaggi nel decidere di usare un espositore pubblicitario roll up è legato alla praticità (oltre che alla celerità) della fase di montaggio: bastano davvero pochi minuti. Questo è il motivo per cui se usati a scopi pubblicitari, i roll up vengono usati in più occasioni, e rientrano tra gli strumenti più efficaci pure in caso di convegni. Pare infatti che la loro velocità di montaggio e la loro capacità di attirare lo sguardo della gente siano importanti per il buon esito di un convegno, anche se quest’ultimo dovesse durare solo un paio di giorni. Qualora abbiamo decisione di sfruttare a nostro vantaggio un mezzo comunicativo così d’impatto, non serve altro che seguire qualche semplice consiglio. A primo acchito vanno scelte delle immagini d’effetto, dal valore forte e chiaro che sappia attirare l’attenzione dei passanti. Non bisogna usare troppe parole: ci si deve affidare alla scelta visiva su cui abbiamo mirato.
L’importanza delle immagini su un roll upÈ evidente quindi l’importanza che hanno le immagini, le quali dovrebbero essere ad alta definizione, con una discreta risoluzione anche se zoomate per un risultato dalla qualità eccelsa. Poche parole e più contatto visivo: basta dunque uno slogan, una frase, poche righe insomma per andare dritti al cuore di chi legge. Dopodiché basterà mettere in bella vista il logo, utilizzando i colori al punto giusto e il contenuto della pubblicità sarà ad hoc. Un contenuto poi che va riproposto su brochure, volantini, biglietti da visita e così via. A questo punto il gioco è fatto: basterà mettere in evidenza il nome dell’azienda e i dati della stessa, e il roll up farà il resto. I clienti non tarderanno ad arrivare.
