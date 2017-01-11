Home Internet Trello acquistata da Atlassian per 425 milioni di dollari

di Redazione 11/01/2017

Trello, l'applicazione per l'organizzazione dei team a livello aziendale, cambia proprietario. La società è stata acquisita da Atlassian per 425 milioni di dollari. Una notizia che non fa altro che confermare le enormi potenzialità del software per il mondo enterprise. L'app aveva raggiunto cifre da record con 19 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Ancora più significativo il dato registrato che faceva riferimento a più di un milione di utenti attivi al giorno. Trello, come funziona l'app per l'organizzazione del lavoro La piattaforma di Trello è basata su tre elementi fondamentali che sono anche i suoi punti di forza: Board, una lavagna virtuale destinata a elencare ciascun progetto, List, l'elenco delle fasi in cui è possibile suddividere un progetto e Card, gli obiettivi da raggiungere all'interno di un progetto. Trello è stato presentata ufficialmente cinque anni fa, durante la conferenza Techcrunch Disrup. Trello, l'acquisizione da parte di Atlassian Trello è stato acquistata da Atlassian e l'obiettivo delle due società è quello di raggiungere i 100 milioni di utenti in pochi anni. Trello rimarrà un servizio indipendente ma sarà comunque sotto la direzione di Atlassian che ha pagato ben 425 milioni di dollari. La transazione verrà pagata per 360 milioni di contanti, mentre la parte rimanente sarà saldata in azioni vincolate e opzioni. Atlassian vanta già altre 18 acquisizioni ma questa è senz'altro la più corposa. La società Atlassian è conosciuta per la suite Jira e l'acquisizione è stata confermata direttamente dal Ceo di Trello, Michael Pryor. Per gli iscritti alla piattaforma non cambierà nulla, ma ci saranno sicuramente dei miglioramenti in arrivo. Grazie all'unione con Atlassian, Trello potrà investire in progetti di ricerca e sviluppo, cercando così di creare nuovi strumenti per i gruppi di lavoro. I risultati di questa collaborazione non si faranno sicuramente attendere a lungo. Vi terremo informati qualora vi fossero novità rilevanti.