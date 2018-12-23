Traduzione siti internet: come fare e quali elementi considerare
di Redazione
23/12/2018
La traduzione dei siti internet non può essere considerata soltanto come una conversione di testi. Si tratta sempre di un’operazione molto complessa, che implica il possesso di differenti competenze. Infatti bisogna tenere sempre in considerazione che la traduzione di un sito è collegata anche alla localizzazione dello spazio web. Per fare in modo che un sito acquisti autorità e possa rappresentare una forma di guadagno, non basta soltanto tradurre i testi da una lingua all’altra, visto che i fattori che entrano in gioco sono davvero tanti. Scopriamo quali sono questi elementi a cui fare riferimento.
Traduzione siti internet: le componenti linguistiche, grafiche e tecnicheCome abbiamo già accennato, la traduzione siti internet è un’operazione che riguarda diversi ambiti. In primo luogo è da considerare il campo prettamente linguistico. Infatti la traduzione non è soltanto un’operazione meccanica, visto che le parole tradotte devono essere adeguate appositamente al sistema linguistico e alla cultura a cui si fa riferimento con l’altra lingua. Ci sono insomma dei requisiti stilistici, di cui non si può affatto fare a meno, anche tenendo conto delle esigenze del mercato a cui il sito tradotto è destinato. Le stesse componenti di stile e di comunicazione devono tenersi in considerazione per quanto riguarda gli elementi grafici. Essi non possono non tenere conto dei risvolti di comunicazione che si vengono a creare nella traduzione. Molto importante è anche l’aspetto tecnico, che deve essere in perfetta sintonia con il prodotto che viene fuori dalla traduzione, a partire dalla formattazione delle pagine web, che deve essere bilanciata in modo opportuno. La formattazione deve infatti tenere conto della struttura originaria del sito, ma anche delle esigenze che impongono i fattori di posizionamento sui motori di ricerca.
Come scegliere l’esperto per la traduzioneProprio perché la traduzione siti internet è un’operazione molto delicata, specialmente quando viene fatta per generare guadagni, deve essere affidata a dei professionisti esperti del settore. La scelta del professionista per la traduzione non può essere lasciata al caso, ma deve adattarsi a rispondere alle esigenze degli utenti in maniera molto particolareggiata. Per esempio sarebbe un’ottima idea quella di inserire nella squadra di lavoro dei traduttori madrelingua oppure dei traduttori bilingue. Ma non servono soltanto i requisiti di carattere linguistico, perché i professionisti che si devono occupare della realizzazione della traduzione di un sito devono possedere anche delle competenze di carattere tecnico. In maniera precisa gli esperti devono tenere conto dell’impatto che la traduzione possa avere anche nel suo rapporto con la localizzazione. Devono far riferimento ad un determinato contesto culturale e dovrebbero possedere anche una preparazione relativa al marketing, per garantire la diffusione del prodotto finale. Molto importante è anche la tecnica seguita per posizionare il sito web fra i migliori risultati dei motori di ricerca. Per esempio sarebbe opportuno affidarsi alla localizzazione, in modo che lo spazio web in questione possa garantire dei risultati importanti in qualsiasi lingua. Poiché sappiamo come oggi molte aziende decidano di puntare proprio su internet per arrivare al grande pubblico, non dimentichiamoci mai di quanto sia importante affidarsi a dei professionisti per la traduzione di un sito in grado di assicurare un’ottima visibilità e di portare le imprese al successo che desiderano.
