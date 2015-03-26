Caricamento...

TrackR Bravo aiuta a ritrovare gli oggetti smarriti

26/03/2015

TrackR Bravo è un comodo dispositivo Bluetooth LE che vi aiuterà a tenere al sicuro tutti quegli oggetti facili da dimenticare da qualche parte. Può essere anche utilizzato per ritrovare il vostro "Fido" o il vostro micio. Il dispositivo può essere fissato ad oggetti come il portafoglio, il portachiavi oppure ancora al collare del vostro cane. TrackR Bravo si tiene costantemente in comunicazione con l'applicazione Android o iOS dedicata, monitorando e tenendo così traccia della posizione dell'oggetto a cui è attaccato. Grazie ad appositi adesivi, è possibile anche farlo aderire su oggetti a cui altrimenti sarebbe complicato attaccare un'appendice, un esempio classico potrebbe essere il telecomando della televisione, che facilmente scivola fra i cuscini del divano. TrackR Bravo Tramite una lista di opzioni preconfigurate, è possibile impostare la tipologia dell'oggetto da tenere sotto controllo, in modo da trovarlo più facilmente in caso di smarrimento. La voce salvata in abbinamento all'oggetto, viene registrata nel database "Crowd GPS" gestito da TrackR Bravo. Questo sistema funziona nel caso in cui il dispositivo si trovasse in una rete nel cui campo d'azione si trovassero altri utenti che possiedono uno smartphone con installato TrackR Bravo. Il tracciamento di TrackR Bravo copre un'area compresa fra 8 e 12 metri. Inoltre, a seconda del punto in cui si trova l'oggetto che stiamo cercando, TrackR Bravo emetterà due diversi tipi squillo di avvertimento, uno più acuto nel caso in cui l'oggetto si trovi oltre l'area di tracciamento. TrackR Bravo è dotato di speaker incorporato e dal volume piuttosto elevanto (85 dB). https://youtu.be/SZNaVAACTwI TrackR Bravo è acquistabile dal sito ufficiale al prezzo di $29.
