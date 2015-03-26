Caricamento...

CheckPoint Messenger reinterpreta la geolocalizzazione

26/03/2015

CheckPoint Messenger reinterpreta la geolocalizzazione

Solitamente siamo abituati ad utilizzare applicazioni per dispositivi mobile o social network che tengono traccia dell'attività svolta e della posizione, tutto tramite GPS. E' di recente pubblicazione un'applicazione che cambia la concezione di tracciamento. CheckPoint Messenger è un'applicazione innovativa, ergonomica ed ha un sistema di messaggistica geolocalizzata molto particolare: il messaggio scritto viene letto soltanto quando il destinatario ha raggiunto un luogo specificato. CheckPoint Messenger Il suo principio è molto semplice: per prima cosa digitate il vostro messaggio da inviare, successivamente selezionate la posizione o check point in cui il destinatario avrà la possibilità di leggere il messaggio, e per finire, il destinatario a cui inviare il messaggio. CheckPoint Messenger Un esempio: se sapete che il destinatario è nei paraggi di un panificio, e nel vostro messaggio gli chiedete di comprare del pane, questo riceverà il messaggio una volta che sarà effettivamente nei paraggi. Non dovendo esistere o risultare un luogo indicato nel database di Foursquare, potrete creare un profilo personalizzato dedicato, ed il gioco è fatto. https://youtu.be/APjmuePgoI4 CheckPoint Messenger ha diverse funzioni, eccone alcune qui di seguito:

  • Organizzare una caccia al tesoro.
  • Scrivere una recensione di un locale.
  • Condividere con tutti il miglior punto panoramico della città.
  • Organizzare una festa e invitare gli amici in rubrica.
Scaricate CheckPoint Messenger per dispositivi Android o iOS.  
