The Last Guardian e tutti i videogiochi annunciati al PlayStation Experience 2016

di Redazione 06/12/2016

In questi giorni si è svolto il PlayStation Experience 2016. La fiera si è tenuta sul palco di Anaheim, in California dove Sony ha svelato una lineup di titoli d’eccellenza. Nel corso dell’evento sono stati infatti mostrati tantissimi nuovi trailer di giochi tripla A (tra cui l’atteso The Last Guardian), ma anche annunci di titoli inediti. Di seguito trovate le principali novità mostrate in occasione della fiera. Uncharted: The Lost Legacy La conferenza Sony del PlayStation Experience 2016 è iniziata con il video dedicato a The Lost Legacy, espansione standalone di Uncharted 4. https://www.youtube.com/watch?v=PZjx5ao7alw The Last of Us: Parte 2 Da tempo si parlava del possibile arrivo di un sequel per The Last of Us. L’annuncio ufficiale ha acceso l’entusiasmo da parte dei fan. https://www.youtube.com/watch?v=W2Wnvvj33Wo Death Stranding Kojima, presente all’evento, ha parlato di alcuni aspetti tecnici del gioco rivelando che il motore grafico utilizzato è stato sviluppato da Guerrilla Games ed è chiamato Decima. https://www.youtube.com/watch?v=u5ZgaD7Y-jM Marvel vs. Capcom Infinite L’arrivo di Marvel vs Capcom Infinite era già nell’aria da tempo. L’arrivo del gioco è previsto per il 2017. https://www.youtube.com/watch?v=n5y60VfKjY4 Wipeout Omega Collection Wipeout vedrà l’arrivo di una versione rimasterizzata prevista per l'estate del 2017. https://www.youtube.com/watch?v=UPDVgSL42sE Destiny evento The Dawning Bungie ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento natalizio per Destiny che inizierà dal 13 dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=YFupqkY8Q8w Crash Bandicoot Remastered Crash Bandicoot tornerà in versione rimasterizzata su PlayStation 4. https://www.youtube.com/watch?v=F7G91RjVmvk Resident Evil VII Il DLC "Banned Footage" per l’atteso Resident Evil VII sarà un’esclusiva PlayStation. https://www.youtube.com/watch?v=viyqPAziAaw Knack 2 Knack, titolo di lancio per PlayStation 4, riceverà un sequel. https://www.youtube.com/watch?v=UzDRuY0GuHQ Horizon Zero Dawn Il trailer pubblicato in occasione del PlayStation Experience è incentrato sulla trama del gioco. https://www.youtube.com/watch?v=e7sm4i94mUY The Last Guardian Pronti per The Last Guardian? Dopo anni di sviluppo, il gioco arriverà su PlayStation 4 il 7 dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=4cDuKShhQOA Gravity Rush 2 Gravity Rush vedrà l'arrivo di un sequel. La protagonista della storia sarà Raven. https://www.youtube.com/watch?v=LXYODRL5q4k Gran Turismo Sport Il trailer del PlayStation Experience presenta le caratteristiche di GT Sport per PlayStation 4 Pro. https://www.youtube.com/watch?v=0siGVASN9PQ Let It Die Let It Die, ovvero il nuovo gioco multiplayer di Grasshopper Manufacture,è ufficialmente disponibile gratuitamente sul PlayStation Store. https://www.youtube.com/watch?v=CJWn--OAqco Nioh Sul palco dell'evento è stato mostrato il trailer dell'atteso titolo di Team Ninja. https://www.youtube.com/watch?v=tCYrMmeYY6M Nier: Automata È stato mostrato un nuovo trailer di Nier: Automata. https://www.youtube.com/watch?v=QeKnZJHt6Fc Dreadnought Lo sviluppatore Yager Development ha annunciato che il suo gioco di battaglie spaziali arriverà anche su PS4 nel corso del 2017. https://www.youtube.com/watch?v=7aNxv15050Y Pyre Il team di sviluppo Supergiant Games, ha mostrato un nuovo gameplay trailer dell'RPG multiplayer Pyre. https://www.youtube.com/watch?v=ddO_1k65Kow Vane Il team di sviluppo Friend & Foe presenta Vane, suo gioco d'avventura ambientato in un mondo magico e misterioso. https://www.youtube.com/watch?v=mhcvV6X8v0Q Absolver Absolver arriverà come esclusiva temporale PlayStation 4 nel 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Lq0N_fV8kQI Windjammers Il videogioco Windjammers, uscito originariamente su Neo Geo nel 1994, tornerà per PlayStation 4 e PlayStation Vita. https://www.youtube.com/watch?v=PPrsTQIVoXE