IKEA il futuro della cucina in un tavolo smart
di Redazione
21/04/2015
Se pensate che la cucina del futuro si limiterà a computer chef, in grado di mettere insieme gli ingredienti, per creare ricette appetitose o a robot in grado di sostituire le mani in cucina, fate un salto a Milano in via Vigevano 18 all’IKEA Temporary e vi renderete conto che l’innovazione punta ad andare ben oltre. Una mostra dedicata al Concept Kitchen 2025, frutto della collaborazione della casa svedese con IDEO, azienda internazionale di consulenza specializzata in design, gli studenti della Scuola di Disegno Industriale presso il Design Centre Ingvar Kamprad dell'Università di Lund, e il dipartimento di Disegno Industriale dell' University of Technology di Eindhoven. Più di 50 i ragazzi coinvolti a cui IKEA ha chiesto di immaginare il futuro del cibo e di interrogarsi su come poter aiutare le persone a condurre uno stile di vita più sostenibile. Il risultato sono stati 27 progetti a dir poco innovativi. Tutti, vi faranno andare avanti nel tempo e vedere come tra dieci anni ci si potrebbe approcciare al cibo, al modo di cucinarlo e come la cucina potrebbe trasformarsi in un ambiente funzionale, dove lavorare e vivere, oltre che destreggiarsi ai fornelli e appagare l’appetito. Il tutto riducendo spazi, salvaguardando l’ambiente, senza sprechi di tempo e di energia, attraverso smart device e l’implementazione di accessori e soluzioni compatte e efficienti, perfettamente integrate tra loro. E in questo scenario il tavolo diventa Table for Living, rispondendo a tutte le necessità che si prevede emergeranno. Rappresenta forse il prototipo per il 2025 più sorprendente, pensato per diventare il cuore tech della cucina. Table for Living è un tavolo smart, la cui tecnologia consiste in una telecamera e in un proiettore che riprendono dall’alto quello che accade sulla superficie, collegati in rete insieme ad un impianto ad induzione montato sotto il piano di lavoro. La cosiddetta Casual Technology, per cui quello che non si vede riesce a dare controllo e guidare nelle azioni, ogni volta che se ne ha bisogno. Questo permette al sistema di riconoscere gli ingredienti, ma anche gli oggetti, di captarne il movimento e di proiettare sulla base un display, con le tutte le indicazioni da seguire o dati e consigli da consultare, relativi al modo di tagliare un ortaggio, ad esempio, o ai valori nutrizionali degli alimenti. È in grado di abbinare gli ingredienti, proporre ricette in base a quello che si ha a disposizione e al tempo che si vuole dedicare. Registra le performance che possono poi essere condivise. Calcola e tiene il tempo di cottura, mantiene i cibi in caldo, anche una semplice tazza di caffè e carica anche lo smartphone. Table for Living potrebbe essere una vera rivoluzione, ma abituare al "non impegno" e a limitare di gran lunga la fantasia, fortunatamente di tempo per preoccuparsi ancora ce n'è! [vimeo 120461844 w=600&h=360]
Articolo Precedente
Google Street View alla scoperta del mostro di Loch Ness
Articolo Successivo
Facebook batte i telegiornali fra gli under 30