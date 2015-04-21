Google Street View alla scoperta del mostro di Loch Ness
di Redazione
21/04/2015
Nessy, il mostro di Loch Ness, il mostro marino che per decenni è rimasto avvolto nel mistero compie in questi giorni 81 anni. Era il 21 Aprile 1934 quando il Daily Mail per primo pubblicava la foto di quello che sarebbe stato poi universalmente riconosciuto come il "mostro di Loch Ness". Un lungo collo e una testa affusolata emergevano misteriosamente dalle acque del lago. In molti ancora oggi etichettano quella foto come la più grande bufala della storia, in molti ma non tutti, perché ancora oggi il mito di Nessie resiste saldamente agli attacchi dei suoi detrattori. Oggi Google festeggia il compleanno del mostro di Loch Ness portando virtualmente gli utenti a spasso per il lago pubblicandone su Google maps le immagini navigabili a 360° raccolte attraverso Street View. Le 23 miglia di lunghezza del lago sono ora pienanente disponibili attraverso il servizio di Google. "Naviga sulle dolci acque del lago e ammira la sua inquietante bellezza resa ancora più oscura dalle particelle torbide che si trovano sui suoi fondali. Lasciate che Loch sblocchi lo spirito della vostra immaginazione, in modo che l'acqua increspata, i giochi della luce, e i tronchi alla deriva portino la leggenda di Nessie in vita" Scrive Sven Tresp Program Manager, Street View Special Collections nel post che annuncia la possibilità di navigare il lago attraverso Street View. Alla realizzazione del progetto ha partecipato anche Adrian Shine che dal 1973 naviga in lungo e in largo il lago per documentare la leggenda di Nessie attraverso il suo Loch Ness & Morar Project. Per l'esplorazione del lago Google ha stretto una partnership con Catlin Seaview Survey che ha effettuato le riprese in immersione nelle profondità del lago
