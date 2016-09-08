Super Mario Run a dicembre su iPhone e iPad

“Abbiamo creato Super Mario Run per essere perfetto da giocare su iPhone - ha detto Miyamoto - Super Mario si è evoluto ogni volta che ha incontrato una nuova piattaforma di gioco e per la prima volta in assoluto, i giocatori potranno divertirsi con un gioco completo di Super Mario usando una mano sola. Avranno così la libertà di giocare mentre prendono la metropolitana o, ancora meglio, mentre mangiano un hamburger.”

Super Mario Run: le modalità di gioco

“L’App Store ha migliorato molte cose nella nostra vita: il modo di comunicare, di lavorare e di divertirsi - le parole di Tim Cook, CEO di Apple - Ma per i giocatori di tutte le età, senza Mario la storia era ancora incompleta. Siamo quindi emozionati che Nintendo lo stia facendo arrivare su iOS per la prima volta questo dicembre.”

: l’idraulico più famoso della storia dei videogame sbarcherà sua partire da dicembre. Lo ha annunciato Nintendo nel corso dell’evento Apple a San Francisco. Si tratterà di un gioco completo della serie platform d’azionee compatibile con. È stato realizzato appositamente per dispositivi mobili e sarà scaricabile direttamente dall’App Store ufficiale. L’annuncio è stato dato da Shigeru Miyamoto, il creatore di Super Mario, che è salito sul palco ed ha mostrato il gameplay del nuovo videogioco mobile. Miyamoto ha mostrato vari livelli, che sono apparsi sin da subito assai familiari agli amanti della serie. Nel nuovo videogame, Mario corre da solo, ma ha bisogno del tocco di un dito per superare gli ostacoli, schiacciare i nemici e superare i vari livelli andando a prendere l’ormai famigerata bandiera.Super Mario Run sarà giocabile in diverse modalità. Ve n’è una nella quale il giocatore deve semplicemente raccogliere le monete e dirigersi verso il traguardo. Un’altra nella quale ci si confronta con le acrobazie realizzate da altri utenti che hanno già superato lo stesso livello. Un’altra ancora tramite la quale è possibile creare il Regno dei Funghi, basato sui risultati di gioco. Il videogioco sarà scaricabile gratis da App Store ma sarà limitato: per avere a disposizione tutti i contenuti del gioco, bisognerà pagare un prezzo che ancora non è stato ufficializzato. Super Mario Run, sviluppato con Miyamoto nel ruolo di creatore principale e con la partnership di DeNA, sarà disponibile in oltre 100 Paesi e in 9 lingue. Dopo questo lancio, Nintendo continuerà a lanciare altri giochi per dispositivi mobili: entro marzo 2017 sono attesi i titoli delle serie di Animal Crossing e Fire Emblem.https://www.youtube.com/watch?v=E39ychZKnDI