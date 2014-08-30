Strietman ES3 Espresso Machine: la macchinetta del caffè da parete

Che sia bella è bella! è veramente un oggetto dal design straordinario. Se veramente produce un ottimo caffè oppure no questo è tutto da dimostrare. Magari dopo questo articolo qualcuno dei nostri lettori ci dirà se la tiene in bella mostra appesa ad un muro della cucina oppure se non può più fare a meno della Strietman ES3 Espresso Machine per degustare un buon caffè. [caption id="attachment_939" align="aligncenter" width="1024"] La macchinetta per il caffè da parete[/caption] Il funzionamento è semplice. L'acqua versata in un apposito contenitore viene riscaldata alla temperatura desiderata. Si inserisce il caffè nel porta-caffè ed è a questo punto che tutto diventa diverso e l'ospite che assiste al sacro rito della preparazione del caffè potrebbe assumere uno sguardo tra lo stupito e il dubbioso. Per fare in modo che il prezioso liquido fuoriesca e vada giustamente a riempire la tazzina che lo attende, bisogna esercitare a mano una pressione su una leva. Solo questa pressione farà in modo che l'acqua calda venga spinta verso il basso e vada bagnare la polvere sottostante ed infine fuoriesca l'agognata bevanda. A dire il vero la tecnica non è ne spettacolare ne innovativa, ma onestamente l'oggetto merita attenzione per il suo bellissimo design e la sua semplicità.