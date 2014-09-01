Alienware Area 51 è un PC o un'astronave?

Cosa c’è di meglio di un buon computer per giocare collegato ad un monitor LCD Full HD? Semplice: un computer per giocare collegato a DUE monitor LCD con risoluzione molto più alta della solita Full HD. È esattamente questo che devono aver pensato in Dell, visto che hanno deciso non solo di realizzare un nuovo computer dalle caratteristiche estreme come l’Alienware Area 51, ma anche di presentare un monitor curvo, realizzato per migliorare l’esperienza di gioco di chi il gaming lo vive come passione di vita. [caption id="attachment_950" align="aligncenter" width="400"] Rigorda Vagamente un fantascientifico attrezzo di un astronave aliena[/caption] Il nuovo Area 51 è straordinario: lo chassis esce totalmente dai canoni con la sua forma triangolare che comunque non è solo estetica, ma anche (e soprattutto) funzionalità. Al suo interno, difatti, possono trovare posto fino a tre schede grafiche full length che ovviamente saranno amabilmente ospitate da schede madri capaci di supportare gli ultimi processori Intel Haswell a sei oppure otto core e fino a 32 GB di memoria DDR4, il tutto con la possibilità di aggiungere facilmente il raffreddamento liquido per poter sfruttare al meglio le possibilità di overclock di sistemi del genere. E per giocare seriamente, perché non affidarsi ad una coppia di nuovissimi monitor Dell Ultrasharp U3415W da ben 34 pollici? Il loro pannello ultrapiatto ha un rapporto d’aspetto di 21:9 ed una risoluzione di 3.440x1.440 pixel, molto vicina a quella 4K, che di pixel ne ha 3.840x2.160. Ma la risoluzione in questo monitor non è tutto: come si fa a non notare la curvatura del pannello? Grazie ad essa, accoppiarne due permette non solo di poter giocare con una risoluzione straordinaria, ma anche di avere un campo visivo eccezionale, il tutto limitando la necessità di muovere continuamente gli occhi per guardare a destra e sinistra. Secondo Dell, difatti, questo tipo di configurazione permette di sfruttare la visione periferica molto più che non quando si uniscono due o più monitor piatti normali. [caption id="attachment_951" align="aligncenter" width="1024"] Vi viene voglia per caso di collegare qualche schermo curvo?[/caption] Se state già sbavando, e siete lì-lì per chiedere quanto costa tutto l’insieme, trattenetevi: Dell non ha ancora annunciato alcun prezzo, ma a quanto pare non dovrete accendere un mutuo per averlo. [caption id="attachment_952" align="aligncenter" width="400"] Non è solo estetica ma anche funzionalità[/caption]