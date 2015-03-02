Home Internet Spotify in versione desktop con MusiXmatch

di Redazione 02/03/2015

Spotify, il servizio per l’ascolto e la condivisione di musica più usato al Mondo, si rinnova nella sua veste desktop in seguito ad un importantissimo accordo con MusiXmatch. L’ultima versione del client Spotify per computer e notebook ha introdotto nuove funzioni, ma soprattutto presenta l’integrazione dei testi nei brani grazie alla partnership con MusiXmatch, il più ampio catalogo on line delle parole delle canzoni. Non si tratta di una novità assoluta, ma prima di oggi, per i testi delle canzoni gli utenti Spotify erano costretti a rivolgersi ad app di terze parti. D’ora in avanti, dunque, si potrà usare Spotify e cantare con gli amici senza dover ricorrere ad applicazioni aggiuntive, poiché i testi offerti da MusiXmatch sono stati integrati nativamente nel client. Sulla barra di riproduzione, infatti, è stato aggiunto un pulsante Lyrics/Testo: basterà pigiarlo mentre un brano è in riproduzione per visualizzare subito nell’interfaccia le parole. Il nuovo client, inoltre, offre la possibilità di leggere il vasto catalogo di testi delle canzoni, senza dover aprire a parte una finestra del proprio browser. Basterà un click su Esplora e il gioco è fatto. E non finisce qui: la nuova versione desktop di Spotify consente tramite la funzione Friend Feed/Cerca Amici di individuare in modo più intuitivo ciò che stanno ascoltando i nostri amici. Un’operazione resa ancora più semplice dalla barra laterale che mostra playlist, brani e artisti. Introdotte anche nuove Viral Chart giornaliere: potremo così conoscere in tempo reale quali siano le canzoni più suonate nel Mondo e nel nostro Paese. La ciliegina sulla torta è invece rappresentata dalla funzione Spotify Connect: già presente sui client per dispositivi mobile, ci consente ora di riprodurre anche i brani su altri dispositivi purché collegati alla stessa rete WiFi. I cambiamenti, assicura Spotify, saranno disponibili per tutti gli utenti desktop nel giro di qualche settimana.