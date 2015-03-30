Home Videogame Spotify disponibile su Playstation da oggi

30/03/2015

Sony ha dunque compiuto il grande passo, da oggi Spotify con tutto il suo carico musicale sbarca su Playstation in 41 nazioni. Così i giocatori di tutto il mondo o quasi potranno scegliere di ascoltare tutta la musica disponibile su Spotify anche mentre stanno giocando ed anche nel caso in cui si tratti della versione free di spotify. Dunque che stiate giocando con la playstation, correndo per strada, o facendo una qualunque altra attività, la vostra playlist potrebbe essere esattamente sempre la stessa e a gestirla sarà sempre Spotify. Il servizio sarà disponibile per Playstation 3 e 4 e per Xperia. Così come accade normalmente per Spotify ci sarà una versione free al costo di dover sopportare la pubblicità oppure una versione premium al costo di 10$ al mese. Tuttavia chi volesse provare la versione premium prima di acquistarla potrà utilizzarla gratuitamente per 60 giorni. "La musica è sempre stata una parte importante del gioco" ha detto Gustav Söderström Chief Product Officer a Spotify. "Mi ricordo quando giocavo a Quake e Counter-Strike con il computer, con i miei brani preferiti in sottofondo – portando l’esperienza a un altro livello. Con il lancio di oggi, riportiamo agli utenti questo tipo di magia legata al gioco abbinato alla musica – inserendo il tutto in un’esperienza perfettamente disegnata e che risulta ancora più efficace sul grande schermo". Attraverso la partnership con Spotify, Playstation Music offre più di 30 milioni di canzoni e 1.5 miliardi di playlist, un'offerta di musica praticamente sterminata che consente ad ogni utente di creare il sottofondo musicale perfetto per la propria esperienza di gioco. "Playstation Network è la piattaforma di destinazione principale per il digital entertainment e siamo emozionati nel sapere che milioni di persone nel mondo possono ora gioire del servizio musicale più completo sulle loro console Playstation 4 e Playstation 3" ha detto John Kodera, presidente di Sony Network Entertainment International. "Con Spotify alla base di Playstation Music, continueremo a sviluppare il servizio per fornire la migliore esperienza di intrattanimento che i giochi possano aspettarsi da Playstation Network" ha aggiunto