Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Spotify e gli account pirata: ecco cosa sta succedendo

Redazione Avatar

di Redazione

07/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Spotify e gli account pirata: ecco cosa sta succedendo
Spotify ha deciso di prendere posizione contro gli utenti che stanno utilizzando a sbafo l’account premium. Grazie ad un hack, infatti, tanti furbetti sono riusciti con account free ad accedere a tutte le funzioni che il servizio di streaming musicale offre solamente a chi paga un abbonamento. Dopo essersi accorta dell’hack, Spotify ha cominciato ad inviare una comunicazione via mail a tutti quegli utenti che hanno utilizzato il proprio account tramite Android per accedere in maniera piratesca al download dei brani o all’eliminazione delle pubblicità. Nel messaggio di posta elettronica inviato da Spotify e ottenuto da TorrentFreak, si legge che "se rileviamo l'uso ripetuto di app non autorizzate in violazione dei nostri termini, ci riserviamo tutti i diritti, inclusa la sospensione o chiusura del tuo account". Insomma, il rischio per chi sta utilizzando furbescamente le proprie credenziali dell’account free per accedere tramite hack al profilo premium, rischiano di vedersi bloccare l’accesso a Spotify, oltre a poter incappare in quelle sanzioni previste dalla legge per l’utilizzo in maniera piratesca di contenuti protetti da copyright come sono le canzoni. Chi volesse evitare tutto ciò, altro non deve fare che disinstallare l’hack e tornare ad utilizzare l’app ufficiale del servizio.

Spotify sbarca in borsa

La notizia giunge in un periodo di importanti cambiamenti per Spotify, che di recente ha annunciato l’intenzione di quotarsi presso la borsa di New York, dove la sua valutazione complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 miliardi di dollari.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple toglierà la tacca nera (notch) dall’iPhone 2019

Articolo Successivo

Come scegliere una nuova auto

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021