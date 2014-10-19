Home Gadget e Curiosità Spira: il caricabatterie artistico da parete

di Redazione 19/10/2014

Non c'è dubbio che caricare la batteria del proprio telefonino è un'esigenza comune. Ora, ci sono vari modi di caricare un batteria e quasi tutti coinvolgono l'uso di un alimentatore e di un cavetto usb o similari. Ma se siete tipi con un'inclinazione per il bello potreste volere unire l'utile all'estetica. Spira è senza dubbio un caricabatterie, e di più è un caricabatterie wireless. Si appende al muro ed una volta appeso assomglia ad un dipinto dalle forme geometriche. Tutto si trasforma però nel momento in cui inserite il vostro telefono all'interno di un apposito case, avviate l'apposita app spira, ed infine agganciate il tutto allo spira attaccato alla parete. [vimeo 107038268] A questo punto accadono una serie di magie. Per prima cosa l'app mostra a video una serie di cerchi bianchi che mostrano lo stato di carica della batteria ma che si innestano perfettamente nei disegni del quadro attacato a parete. Contemporaneamente per effetto del magnete, Spira inizierà a caricare il telefonino ed il suo colore varierà con l'aumentare della carica. Infine se ruotate il telefonino di alcuni gradi, l'app mostrerà una lancetta, e anche questa si andrà a mescolare con le forme geometriche di Spira facendolo diventere un bell'orologio da parete. Naturalmente appena staccherete il case da Spira, quest'ultimo tornerà al colore originale. D'accordo non è una novità tecnologica assoluta ma è veramente un oggetto piuttosto elegante che può dare un tocco tecnologico ed innovativo ad una casa dal design curato