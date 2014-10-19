Laplock manda un sms se qualcuno ti stacca il mac

Foto di copertina Yuri Samoilov (CC BY 2.0)

Laplock è una piccola applicazione finalista al Disrupt Hackathon di Londra, manifestazione organizzata da Techcrunch che premia i progetti più innovativi dell'IT. Si tratta di un'app veramente semplice ma utile in alcuni casi. Dal punto di vista dell'utente è una piccola applicazione per il mac che rimane residente e si posiziona in alto nella barra dei menu. Una volta installata dovrete registrare il vostro numero telefonico all'interno dell'applicazione. A questo punto se volete andare a prendere un caffè lasciando il notebook alla mercé di chiunque passi, correte semplicemente un rischio calcolato. Se qualcuno stacca la spina della corrente, prima di tutto scatterà un allarme sonoro e contemporaneamente verrà inviato un messaggio di testo al numero telefonico che avete registrato. In questo modo potrete gustarvi con relativa tranquillità il vostro caffè. Ovviamente se vi arriva il messaggio di testo che non vorreste mai vedervi arrivare, allenatevi a rincorrere il malfattore più velocemente possibile