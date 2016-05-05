Home Gadget e Curiosità Smartwatch HTC: in arrivo a Giugno?

di Redazione 05/05/2016

L'ipotesi dell'arrivo del nuovo wearable firmato HTC è passata attraverso diverse vicissitudini nei primi mesi del 2016, essendo stata rimandata per ben due volte (la prima a Febbraio scorso, la seconda ad Aprile), causando quindi una certa sfiducia nei futuri utenti: quali sono le informazioni più aggiornate che abbiamo a disposizione, relativamente a questo "misterioso" smartwatch della casa taiwanese che sembra posticipare ogni data di uscita pronosticata? Nonostante l'assenza di annunci ufficiali, Evan Blass di EvLeaks, phone leaker e blogger statunitense, ha recentemente pubblicato tramite il proprio profilo Twitter una possibile data di lancio, fissata per il 6 Giugno prossimo oppure in una delle settimane immediatamente seguenti: un'uscita estiva, quindi, per un wearable HTC che è stato fin troppo sospirato e atteso da parte di chi avrebbe voluto confrontarne le performance con altri prodotti e activity tracker. HTC smartwatch: cosa aspettarsi? Pur non essendo ancora ufficialmente attiva nel mondo dei wearables, HTC ha manifestato un'ovvia attenzione per il sistema operativo Android Wear, diventata ormai una delle poche scelte di qualità disponibili per ogni smartwatch che non presenti un brand Apple o Microsoft. La scelta di implementare Wear nel suo primo smart device da polso potrebbe significare quindi un'alta compatibilità con HTC 10, definito a poco tempo dalla sua uscita uno dei migliori smartphone Android del 2016 e certamente non da sottovalutare in merito alla qualità fotografica e hardware proposta. Dai piani di HTC, così come sono stati manifestati nella persona della CEO Cher Wang, sappiamo comunque che il settore smartwatch non sarebbe rimasto un'incognita a lungo per la casa taiwanese: "Entreremo nel mondo dei wearables non appena saremo in grado di rivoluzionare questo settore con un nuovo dispositivo", è la filosofia che al momento sembra contraddistinguere il suo futuro e condizionare le scelte presenti. Non ci resta quindi che attendere i primi giorni di Giugno per scoprire se effettivamente gli indizi che portano ad uno smartwatch HTC di qualità hanno un fondamento: nel frattempo, continueremo a tenere d'occhio nuovi leaks e anteprime in merito.