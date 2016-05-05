Home Apple Apple iPhone 7: caratteristiche, prezzi e quando sarà in Italia

di Redazione 05/05/2016

Apple iPhone 7 modificherà ancora una volta le nostre abitudini: lo ha detto senza mezze misure il CEO di Cupertino Tim Cook nel corso di un’intervista rilasciata ad un’emittente americana. Il nuovo ‘Melafonino’, addirittura, dovrebbe far sorgere negli utenti bisogni che nemmeno sapevano di avere. Le parole di Cook smentiscono sostanzialmente i rumors circolati nei mesi scorsi secondo i quali il nuovo iPhone non avrebbe aggiunto granché all’attuale modello 6S. Invece, ora si parla di una vera e propria rivoluzione, la cui data è fissata per il mese di settembre: sarà allora che Apple mostrerà al mondo il nuovo smartphone per poi commercializzarlo nelle settimane successive. Ovviamente, dalla casa madre vige il massimo riserbo in merito alle caratteristiche tecniche, ma qualcosa è già trapelata. La novità principale di Apple iPhone 7 sarà lo Smart Connector sul lato posteriore. Una vera e propria rivoluzione rispetto ai modelli attualmente in commercio. Al nuovo smartphone, ad esempio, si potrà connettere una Smart Keyboard, una tastiera alimentata direttamente dal dispositivo. Inoltre, tramite lo Smart Connector, si potrà ricaricare il nuovo iPhone anche se utilizzato con accessori di terze parti. L’entrata Jack da 3,5 mm dovrebbe sparire definitivamente, mentre nella versione Pro ci sarà una nuova doppia fotocamera. Lo spessore dovrebbe rimanere intorno ai 7,1 mm, mentre lo schermo dovrebbe presentare gli Oled curvi prodotti da Samsung. Apple iPhone 7 in Italia L’obiettivo di Apple è quello di trasformare iPhone in un dispositivo iper-connesso, un passo avanti verso il cosiddetto “Internet delle cose”, il sistema che in futuro ci darà una nuova percezione delle forme e delle funzioni degli oggetti. Quanto all’uscita in Italia, non si conosce ancora una data ufficiale, ma non sarà molto lontana da quella degli altri Paesi europei: in autunno, dunque, anche gli utenti del Bel Paese potranno mettere le mani sul nuovo Melafonino il cui prezzo dovrebbe partire da circa 779 euro a salire in base ai “tagli” di memoria e versioni varie.