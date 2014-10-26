Ecco il sidecar a pannelli solari

Si chiama Mir è ispirato alla pace nel mondo, ed è un sidecar. Nato da una collaborazione con gli Stati Uniti dopo la Guerra Fredda, quello attuale è una rivisitazione in chiave moderna del prestigioso predecessore. E' stato verniciato con una elegantissima vernice bianca denominata Bianco Orbitale Metallic, dato dal ricordo della collaborazione spaziale delle due nazioni. Per il metodo di alimentazione, è stato installato un pannello solare posto sul fronte della seduta per il passeggero con la possibilità di porre in carica molti gadget tech e dispositivi mobile come navigatore satellitare, tablet e smartphone. Non finisce qui: essendo questo gioiellino a tre ruote usato prevalentemente per spostamenti di ogni tipo, in caso di soste e pernottamenti durante un viaggio lungo, magari a tappe, sarà utilissimo l'utilizzo del cavalletto pieghevole in dotazione che, consentendo molte altre configurazioni possibili, permette l'alimentazione per impianti di illuminazione e audio. A proposito di luci: è equipaggiato da fari a LED che permettono una luce piuttosto intensa. Approfondimenti: Silodrome | Autoblog