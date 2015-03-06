Shazam riconoscerà anche le immagini
di Redazione
06/03/2015
"Shazam è già un verbo, vogliamo espandere l'universo di quello che è possibile Shazamare."ha detto il Capo Esecutivo Rich Riley all'MWC di Barcellona. Shazam sta dunque per compiere un ulteriore passo in avanti. La compagnia che lo gestisce sta sviluppando un'ulteriore funzionalità: l'utente sarà in grado di riconoscere non solo la musica, ma anche gli oggetti! Ad esempio, se siete al supermercato e volete saperne di più su di una confezione di patatine o di merendine, potrete puntare il vostro dispositivo con Shazam in funzione verso il prodotto interessato, e ricevere informazioni che probabilmente normalmente non avreste a disposizione. Se lo puntate verso un DVD, ne ricaverete la colonna sonora ufficiale o informazioni su cast o la regia del film. Se lo puntate contro una confezione di patatine saprete quante calorie hanno, la data di produzione etc. Non è ancora disponibile una data per il rilascio in produzione, il progetto è ambizioso e necessita una buona fase di studio e test
Articolo Precedente
Asus ZenFone 2: in Italia il 13 aprile con ZenWatch
Articolo Successivo
iPhone 6S: prime indiscrezioni
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020