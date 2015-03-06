Home Apple iPhone 6S: prime indiscrezioni

di Redazione 06/03/2015

Il Mobile World Congress è l’occasione per dare uno sguardo da vicino alle nuove tecnologie mobile. Peccato che uno degli attori principali del mercato, ossia Apple, si ostini a disertare questa manifestazione. Nonostante quest’assenza, proprio in questi convulsi giorni sono venute a galla alcune interessanti indiscrezioni sul futuro iPhone. iPhone 6S… o forse 7? Il prossimo iPhone, che presumibilmente si chiamerà 6S, arriverà entro l’anno e a quanto pare avrà almeno una caratteristica mutuata dall’Apple Watch, ovvero il Force Touch. In pratica, la risposta dello smartphone alla pressione dell’utente sarà diversificata in base all’intensità con la quale si preme sul touch. Altra importante novità potrebbe arrivare sul versante della fotocamera, con l’attuale (ottimo) modello rimpiazzato da un nuovo gioiellino, presumibilmente realizzato da Sony e capace di una risoluzione di ben 21 megapixel e dotato di due lenti. Anche il processore sarà rinnovato; l’iPhone 6S non adotterà più l’attuale Apple A8, ma il nuovo Apple A9 (il nome è non definitivo: può darsi che la versione finale si chiami diversamente), per il quale si ipotizza una diminuzione delle dimensioni del 15% e nello stesso tempo un aumento delle prestazioni del 20% e dell’efficienza energetica del 35%. Secondo voi, quale di queste voci si tramuterà in realtà?