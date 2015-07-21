Servizi di Apple incluso Apple Music Down per alcune ore
21/07/2015
Molti servizi di Apple sono andati down fra le 16.00 e le 18.00 orario italiano, la notizia è confermata dalla Status Page dei servizi Apple che comunque genericamente riporta un problema legato a molteplici servizi basati su iCloud e solo relativamente ad alcuni utenti. Secondo quanto riportato da Engadget la lista colpita dal down è piuttosto lunga e riguarderebbe l'App Store di iOS e Mac, Apple Music, Apple TV, lo store per gli iBook, iTunes Store e iTunes Cloud, iTunes U, iTunes Match, Radio, il sistema di aggiornamenti di OS X e il sistema di acquisto a volume per i servizi Apple. In pratica in questa lista c'è l'intero ecosistema Apple. Per un caso decisamente fortuito, il down è iniziato mentre su Beats 1 i DJ erano impegnati ad annunciare i Video Music Awards di MTV. Qualcuno ha subito tirato le somme associando il gran numero di utenti attratti su Beats 1 dall'annuncio dei Video Music Awards al down dei servizi Apple. Tuttavia la casa di Cupertino non ha rilasciato dichiarazioni rispetto alle possibili ragioni del down. L'ultima volta che un fatto del genere si è verificato, si è trattato di un errore interno nella gestione del DNS. Dunque in attesa di avere notizie da Apple, per adesso è difficile fare ipotesi su cosa possa essere realmente successo per provocare il down di cui sopra
