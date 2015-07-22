Motorola Moto G 2015: nuovi dettagli e foto

Ormai le novità relative al Motorola Moto G 2015
vengono fuori a cadenza giornaliera: in attesa della presentazione ufficiale in programma il prossimo 28 luglio, ci sono ora informazioni sufficienti per tracciare un identikit ben definito del nuovo smartphone. Gli ultimi dettagli trapelati via Web, tra l’altro, lasciano presagire importanti novità anche per il nuovo Moto X
, l’altro device con il quale Motorola punta ad aggredire il mercato nelle prossime settimane.
Il Motorola Moto G 2015 è apparso sul listino di un negozio online della Svizzera: oltre ad essere confermate alcune indiscrezioni precedenti, lo store ha pubblicato alcune foto dello smartphone in due versioni, una nera e una bianca. Non è da escludere, tra l’altro, che il nuovo Moto G sia commercializzato in due versioni differenti, ma intanto si possono confermare alcune caratteristiche tecniche: il processore sarà un quad core da 1.7 GHz con GPU Adreno 405, avrà 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Importante novità dal punto di vista del display: il nuovo device dovrebbe supportare la risoluzione Full HD.
Dallo store svizzero, emergono però alcune incongruenze relative ai tipi di WiFi supportati e alla versione di Android installata. Potrebbe trattarsi di semplici errori da parte di chi ha compilato le schede tecniche, oppure della effettiva esistenza di due versioni del Moto G. Alla fine, potrebbero essere commercializzati due cellulari dalle performane praticamente simili, ma che consentiranno all'utente di scegliere se optare per una versione con display maggiormente definito, oppure se puntare su una maggiore autonomia. Quanto al prezzo, dovrebbe aggirarsi sui 200 euro, andandosi a posizionare nel mercato degli smartphone di livello medio.