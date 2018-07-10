SEO Local, come ottenere visibilità organica in una zona geografica
10/07/2018
Un sito Internet, affinché sul web sia rintracciabile, deve essere ben posizionato, il che significa che chi naviga deve riuscire a trovarlo sulla base di ben precise chiavi di ricerca. Il cosiddetto posizionamento SEO, infatti, è fondamentale ed è prioritario per rafforzare il business così come viene evidenziato su webhero .Ma c'è anche da dire che molte aziende fanno business proponendo beni e/o servizi in un'area geografica circoscritta o comunque limitata. In tal caso le logiche di posizionamento ai fini della Search Engine Optimization sono tali che si parla di Local Search o Local SEO, ovverosia di SEO Locale.
SEO Locale, ecco per quali attivitàNel dettaglio, rispetto alla SEO tradizionale, la SEO Local non prevede il posizionamento del sito a livello nazionale o internazionale, così come avviene ad esempio per i medi e grandi siti Internet di e-commerce, ma in una zona geografica che è ben circoscritta ai fini dell'ottenimento di visibilità organica in una zona geografica che è e che sarà sempre ben circoscritta. Ad esempio, in genere necessitano di un posizionamento basato sulla SEO local i siti Internet che sono collegati e/o correlati ad attività artigianali, a ristoranti, a bed and breakfast, ad hotel ed alberghi, e fino ad arrivare alle più importanti attività che sono legate alle libere professioni, dai medici ai dentisti e passando per gli architetti, gli ingegneri, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro. Rispetto al posizionamento SEO di largo respiro sul web, la SEO local negli ultimi anni ha assunto sempre più rilevanza in ragione del fatto che sempre più utenti, muniti di dispositivi mobili come smartphone e tablet, sui motori di ricerca inseriscono le chiavi contenenti il nome di una città, quella dove si trovano oppure quella dove intendono andare per lavoro, per studio o per il tempo libero. Per esempio, ricerche come 'ristorante Roma', 'idraulico Milano' o 'hotel Torino' sono sempre più frequenti, ragion per cui un ottimo posizionamento di un sito Internet con queste ricerche mirate permette un forte incremento del tasso di conversione.
Come Google premia la SEO localePer linee generali, il motore di ricerca Google premia la SEO locale, e quindi un sito per chiavi mirate rispetto ad un altro, basandosi sulla rilevanza, sulla distanza e sulla prominenza. Nel dettaglio, la rilevanza o pertinenza non rappresenta altro che il grado di matching tra ciò che l'utente sta cercando, e le informazioni che sono contenute sul sito. La distanza viene calcolata, per le ricerche dai dispositivi mobili, in base all'indirizzo IP ed alla localizzazione del telefono, mentre la prominenza è il fattore di misura della forza di un business rispetto ad un altro. Di conseguenza, per massimizzare i risultati e le conversioni legate alla Local SEO occorre necessariamente che il sito includa non solo una descrizione accurata della propria attività, ma anche belle foto, l'indicazione su eventuali orari di apertura e chiusura, le informazioni di contatto ben dettagliate e, possibilmente, pure un'area che permetta ai clienti di lasciare un feedback e/o delle recensioni.
