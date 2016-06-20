Samsung Galaxy S8: primi rumors e caratteristiche
di Redazione
20/06/2016
Samsung Galaxy S8: pronto per le immersioniLa scocca del nuovo smartphone coreano sarà resistente all’acqua e alle immersione, mentre il design sarà pensato per venire incontro alle esigenze della nuova generazione. Il prezzo, inevitabilmente, sarà alto con la possibilità di una diminuzione nel giro di pochi mesi. Inizialmente, dunque, l’accoglienza potrebbe essere abbastanza tiepida come avvenne per il predecessore, il Galaxy S7. Nel lungo periodo, però, il top di gamma Samsung ha contribuito ad aumentare del 6,6% il fatturato, con un +42% di profitti. L’obiettivo è quello di proseguire su questa scia anche con il nuovo smartphone top di gamma. Nei prossimi mesi ci saranno i testi dei primi prototipi, poi ad inizio del nuovo anno dovrebbe avvenire la commercializzazione negli store.
