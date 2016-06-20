Caricamento...

Samsung Galaxy S8: primi rumors e caratteristiche

Redazione

di Redazione

20/06/2016

Samsung Galaxy S8 sarà sul mercato ad inizio del 2017, ma cominciano già a circolare rumors e voci sulla configurazione e la scheda tecnica del nuovo smartphone. Su Internet sono apparse le prime indiscrezioni sul nuovo top di gamma che, a meno di sorprese, esordirà con uno schermo 4K. Anche gli analisti di UBI Research sono in fermento, ragion per cui presto potrebbero trapelare i primi dettagli ufficiali direttamente dal quartiere generale di Seoul. Samsung Galaxy S8 avrà quasi sicuramente un display Super AMOLED con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel e 806 PPI. Si tratta di un tipo di schermo che è già stato mostrato tramite un prototipo da 5,5 pollici protagonista della Display Week e che sarà fondamentale per la realtà virtuale e per l’esperienza con il Gear VR. Dentro la scocca del nuovo smartphone pulserà un processore Snapdragon 830 con architettura Kryo. La dotazione di memoria comprenderà 8 GB di Ram e 256 GB di memoria. Nella parte posteriore del Samsung Galaxy S8 ci sarà una doppia fotocamera, il cui compito sarà quello di scattare immagini di qualità praticamente in qualunque condizione.

Samsung Galaxy S8: pronto per le immersioni

La scocca del nuovo smartphone coreano sarà resistente all’acqua e alle immersione, mentre il design sarà pensato per venire incontro alle esigenze della nuova generazione. Il prezzo, inevitabilmente, sarà alto con la possibilità di una diminuzione nel giro di pochi mesi. Inizialmente, dunque, l’accoglienza potrebbe essere abbastanza tiepida come avvenne per il predecessore, il Galaxy S7. Nel lungo periodo, però, il top di gamma Samsung ha contribuito ad aumentare del 6,6% il fatturato, con un +42% di profitti. L’obiettivo è quello di proseguire su questa scia anche con il nuovo smartphone top di gamma. Nei prossimi mesi ci saranno i testi dei primi prototipi, poi ad inizio del nuovo anno dovrebbe avvenire la commercializzazione negli store.
Samsung Galaxy C5, smartphone Android simile a iPhone 6 arriva in Europa?

Android N, arriva la Developer Preview 4: novità e feature inaspettati

Redazione

