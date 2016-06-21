Home Mobile Samsung Galaxy C5, smartphone Android simile a iPhone 6 arriva in Europa?

21/06/2016

Dopo una presentazione di successo avvenuta alla fine dello scorso Maggio, Samsung Galaxy C5, smartphone Android Marshmallow dotato di specifiche alquanto interessanti per essere un medio-gamma, è arrivato con successo nei mercati orientali, in primis quello cinese, dove è stato accolto con grande entusiasmo. Il suo comparto tecnico e la sua somiglianza, in termini di design, col popolare iPhone 6 Apple ha portato molti utenti europei e statunitensi a chiedersi se e quando il device sarà disponibile anche nei mercati esteri: una recente indiscrezione potrebbe confermare l'ipotesi dell'arrivo di Galaxy C5 anche in occidente. Un aggiornamento al firmware del dispositivo farebbe infatti pensare che Samsung Galaxy C5 stia ricevendo l'attenzione meritata da parte della casa coreana e del pubblico: il successo di questo smartphone dal display 5,2 pollici Full HD con a bordo un performante chipset Qualcomm Snapdragon 617 e ben 4 GB di RAM potrebbe quindi vedere Europa e Stati Uniti prima di quanto si immagini. Samsung Galaxy C5: un potenziale smartphone bestseller? La nuova serie C, d'altronde, nasce per rimpiazzare e migliorare i passati Galaxy A, caratterizzati da specifiche di buona qualtà e scocca unibody in metallo, con un occhio sempre all'erta per quanto riguarda il design del dispositivo. La sua sottigliezza e le proporzioni delle sue forme potrebbero garantirgli un mercato teoricamente molto ampio, in virtù anche di un comparto fotografico in cui spiccano le fotocamere da 16 ed 8 megapixel, e una connettività ottimale (Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/ b / g /n dual band). Tra le sue innovazioni, va menzionato inoltre il merito di aver installato un lettore per fingerprint piuttosto efficiente, posizionato al di sotto del pulsante home. Può ovviamente essere utilizzato per snellire l'iter di pagamento mobile con Samsung Pay, permettendo inoltre buone performance a livello di ogni task attivato, grazie ad Android 6.0 Marshmallow, che sembra non cedere il suo primato di usabilità ad altri OS. Il device è disponibile in Cina in 4 colori differenti (Argento, Grigio, Oro Rosa e Oro) e inizia a distinguersi tra i top smartphone Android delle ultime settimane: non aspettiamo quindi che di poterne dare l'annuncio ufficiale anche in Italia.