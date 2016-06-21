Samsung Galaxy C5, smartphone Android simile a iPhone 6 arriva in Europa?
di Redazione
21/06/2016
Samsung Galaxy C5: un potenziale smartphone bestseller?La nuova serie C, d'altronde, nasce per rimpiazzare e migliorare i passati Galaxy A, caratterizzati da specifiche di buona qualtà e scocca unibody in metallo, con un occhio sempre all'erta per quanto riguarda il design del dispositivo. La sua sottigliezza e le proporzioni delle sue forme potrebbero garantirgli un mercato teoricamente molto ampio, in virtù anche di un comparto fotografico in cui spiccano le fotocamere da 16 ed 8 megapixel, e una connettività ottimale (Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/ b / g /n dual band). Tra le sue innovazioni, va menzionato inoltre il merito di aver installato un lettore per fingerprint piuttosto efficiente, posizionato al di sotto del pulsante home. Può ovviamente essere utilizzato per snellire l'iter di pagamento mobile con Samsung Pay, permettendo inoltre buone performance a livello di ogni task attivato, grazie ad Android 6.0 Marshmallow, che sembra non cedere il suo primato di usabilità ad altri OS. Il device è disponibile in Cina in 4 colori differenti (Argento, Grigio, Oro Rosa e Oro) e inizia a distinguersi tra i top smartphone Android delle ultime settimane: non aspettiamo quindi che di poterne dare l'annuncio ufficiale anche in Italia.
Articolo Precedente
Hacker violano sito Invalsi: denunciati quattro ragazzi
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S8: primi rumors e caratteristiche
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020