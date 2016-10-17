Caricamento...

Samsung Galaxy S8: iniziato lo sviluppo del firmware

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2016

Samsung Galaxy S8: è iniziato lo sviluppo del firmware, lo ha annunciato ‘Sammobile’ lo scorso 14 ottobre. Secondo le prime indiscrezioni, la ROM sarebbe stata sviluppata per l’uso nei seguenti Paesi: Cina, Francia, Germania, Italia, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. A questi, si aggiungeranno in seguito anche gli altri Paesi nei quali lo smartphone di punta dell’azienda coreana sarà distribuiti. L’indiscrezione relativa allo sviluppo del nuovo firmware è accompagnata dalla conferma che non ci sarà alcun anticipo sulla presentazione del nuovo Galaxy S8. Lo scorso anno, lo sviluppo del firmware di Galaxy S7 avvenne infatti proprio in questo periodo. Insomma, il prossimo dispositivo di punta dell’azienda coreana, vedrà la luce il prossimo 26 febbraio 2017, nel corso del #GalaxyUnpacked al Mobile World Congress di Barcellona. Qualcuno aveva parlato di un possibile anticipo a gennaio 2017, nel corso del CES di Las Vegas, ma la voce non è confermata. L’ipotesi era stata avanzata in seguito ai problemi riscontrati dal Galaxy Note 7, il phablet dei coreani che è stato ormai definitivamente ritirato dal mercato per via dei problemi con la batteria che hanno causato esplosioni o incendi del dispositivo.

Samsung Galaxy S8: due varianti

Il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà distribuito nel 2017 con ogni probabilità in due varianti: una con display 2K curvo Super AMOLED da 5.1 pollici (QHD), mentre la seconda con display 4K da 5,5 pollici (UHD). Il Galaxy S8 con risoluzione superiore, dovrebbe anche disporre di una doppia fotocamera come iPhone 7 Plus. Inoltre, stando ad alcuni rumors accreditati, il prossimo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe avere un nuovo assistente virtuale, chiamato Viv, che andrà a sostituire S Voice. Il nuovo assistente virtuale è stato acquistato da Samsung con l’acquisizione di Viv Labs, l’azienda dei fondatori di Siri. Nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibili ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche.
Redazione

