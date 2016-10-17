Samsung Galaxy S8: iniziato lo sviluppo del firmware
di Redazione
17/10/2016
Samsung Galaxy S8: due variantiIl nuovo Samsung Galaxy S8 sarà distribuito nel 2017 con ogni probabilità in due varianti: una con display 2K curvo Super AMOLED da 5.1 pollici (QHD), mentre la seconda con display 4K da 5,5 pollici (UHD). Il Galaxy S8 con risoluzione superiore, dovrebbe anche disporre di una doppia fotocamera come iPhone 7 Plus. Inoltre, stando ad alcuni rumors accreditati, il prossimo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe avere un nuovo assistente virtuale, chiamato Viv, che andrà a sostituire S Voice. Il nuovo assistente virtuale è stato acquistato da Samsung con l’acquisizione di Viv Labs, l’azienda dei fondatori di Siri. Nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibili ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche.
