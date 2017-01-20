Samsung Galaxy S8: i segreti dell'assistente vocale Bixby
di Redazione
20/01/2017
Samsung Galaxy S8: non solo comandi vocaliNon solo comandi vocali, dunque, Bixby saprà riconoscere anche testi scritti e oggetti, facendo leva sulle potenzialità della fotocamera. Inoltre, l’intelligenza artificiale sarà in grado di controllare tutte le app nativamente disponibili in Samsung Galaxy S8 e consentire i pagamenti tramite il sistema dell’azienda coreana, Samsung Pay. Insomma, chi avrà tra le mani il nuovo top di gamma Samsung, potrà, inquadrando un oggetto, non solo ottenere informazioni relative allo stesso, ma anche dettagli su eventuali acquisti, come prezzo, store nei quali è in vendita e tanto altro ancora. E non è tutto, perché il riconoscimento dei testi, consentirà a Bixby di leggere per noi un articolo appena aperto con il browser o un documento ricevuto via mail. È per questo motivo che Samsung starebbe insistendo con Google per poter sostituire l’assistente di Mountain View con quello proprietario.
